Рийгикогу принял Закон о помощи жертвам преступлений

Чтобы восстановиться от травмы, жертвы домашнего и сексуального насилия будут получать помощь специалистов в области душевного здоровья независимо от того, было ли возбуждено производство о правонарушении Департамент социального страхования сможет обмениваться данными совершеннолетних жертв домашнего насилия, входящих в группу высокого риска, с другими учреждениями и специалистами, оказывающими помощь. При расчете компенсаций жертвам насильственных преступлений из них не будут вычитаться государственные пособия.

„Помощь жертвам – не просто финансовая компенсация или услуга. Чуткое и правильное обращение с травмированным человеком способствует его более быстрому выздоровлению и возвращению к нормальной жизни, а также эффективному процессу производства о правонарушении, – заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Крайне важно, чтобы пострадавшие не оставались наедине со своими заботами и чтобы люди получали необходимую помощь проще и быстрее“.

В дальнейшем жертвы домашнего и сексуального насилия будут получать помощь специалистов в области душевного здоровья независимо от того, было ли возбуждено производство о правонарушении. Чтобы повысить эффективность оказываемой помощи, Департамент социального страхования сможет обмениваться данными совершеннолетних жертв домашнего насилия, входящих в группу повышенного риска, с другими вспомогательными учреждениями и специалистами, а при начислении компенсаций не будут учитываться государственные пособия.

„Мы надеемся, что новый закон поможет большему количеству людей получить необходимую им помощь, – сказала Кристийна Лухт, руководитель отдела политики помощи жертвам в Министерстве социальных дел. - К сожалению, до сих пор мы сталкивались с тем, что многие пострадавшие даже не знают, что им может быть оказана помощь, а когда они ее находят, то рассказывая о том, что с ними произошло, люди преуменьшают степень полученной травмы“.