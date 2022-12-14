Эстония увеличит государственные продовольственные запасы(5)
Сегодня на инфочасе Рийгикогу министр сельской жизни Урмас Круузе в своем ответе на вопрос о продовольственной безопасности в стране сообщил, что Эстония наращивает запасы как зерновых, так и других продуктов питания.
„Следует признать, что агрессия России в Украине повлияла на наши представления о происходящем, в том числе и на наше мнение о безопасности“, – сказал Круузе и добавил, что при предыдущих правительствах запас зерновых в Эстонии был равен нулю. „Сейчас мы хотим создать запасы на один месяц. Что касается снабжения населения другими продуктами питания, тут мы можем отметить, что запасы государства до сих пор были рассчитаны на три дня. В настоящий момент уже набраны запасы с расчетом на семь дней, и планируется увеличить их объемы так, чтобы их хватало на 14 дней. Это – разумный подход“, – пояснил министр.
Круузе подчеркнул, что Министерство по делам сельской жизни уже занялось изменением законов для того, чтобы Эстонский центр резервов смог создавать не только запасы энергии и топлива, но и дополнительно продуктов питания. „С законодательной точки зрения продукты питания и соответствующие запасы, а также предприятия пищевой промышленности получат более приоритетный статус. На мой взгляд, это важно“, – сказал он. Круузе добавил, что с законодательной точки зрения пока не решен вопрос, какой объем запасов должен храниться на складах и сколько продуктов питания возможно произвести в ускоренном режиме в течение недели, работая 24 часа в сутки. Его только предстоит подробно обсудить.
Круузе отметил, что минимальные продовольственные запасы на семью должны быть сделаны с расчетом по меньшей мере на семь дней.