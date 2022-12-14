Эстония увеличит государственные продовольственные запасы

„Следует признать, что агрессия России в Украине повлияла на наши представления о происходящем, в том числе и на наше мнение о безопасности“, – сказал Круузе и добавил, что при предыдущих правительствах запас зерновых в Эстонии был равен нулю. „Сейчас мы хотим создать запасы на один месяц. Что касается снабжения населения другими продуктами питания, тут мы можем отметить, что запасы государства до сих пор были рассчитаны на три дня. В настоящий момент уже набраны запасы с расчетом на семь дней, и планируется увеличить их объемы так, чтобы их хватало на 14 дней. Это – разумный подход“, – пояснил министр.