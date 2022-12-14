Таллинн передаст Украине 20 автобусов(1)
Таллиннская городская управа на сегодняшнем заседании приняла решение пожертвовать самоуправлению Житомирской области Украины 20 дизельных автобусов, чтобы поддержать восстановление услуги местного общественного транспорта.
„Таллинн поддерживал самоуправления Украины с самого начала войны, и в дополнение к оказанной ранее поддержке мы передадим местному самоуправлению Житомирской области 20 автобусов в хорошем состоянии, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – В ходе войны пострадала значительная часть услуг, предоставляемых муниципалитетами Украины – таких как общественный транспорт, коммунальные услуги и образование, поэтому предлагаем дополнительную помощь именно в этих сферах“.
Городская управа наделила предприятие AS Tallinna Linnatransport (TLT) полномочиями через Красный Крест Эстонии пожертвовать местному самоуправлению Житомирской области Украины 20 дизельных автобусов для поддержки восстановления работы и организации услуги общественного транспорта. Расходы на передачу и доставку автобусов покроет предприятие TLT.
Таллинн постепенно отказывается от дизельных автобусов в пользу более экологичных газовых и электрических автобусов. Согласно планам, к 2025 году на городских маршрутах не будет дизельных автобусов, а к 2035 году Таллинн намерен полностью перейти на общественный транспорт с нулевыми выбросами. К настоящему моменту заменена уже большая часть дизельных автобусов, используемых предприятием Tallinna Linnatransport. На сегодняшний день большинство городских автобусов – экологичные газовые автобусы.