Таллинн передаст Украине 20 автобусов

„Таллинн поддерживал самоуправления Украины с самого начала войны, и в дополнение к оказанной ранее поддержке мы передадим местному самоуправлению Житомирской области 20 автобусов в хорошем состоянии, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – В ходе войны пострадала значительная часть услуг, предоставляемых муниципалитетами Украины – таких как общественный транспорт, коммунальные услуги и образование, поэтому предлагаем дополнительную помощь именно в этих сферах“.

Городская управа наделила предприятие AS Tallinna Linnatransport (TLT) полномочиями через Красный Крест Эстонии пожертвовать местному самоуправлению Житомирской области Украины 20 дизельных автобусов для поддержки восстановления работы и организации услуги общественного транспорта. Расходы на передачу и доставку автобусов покроет предприятие TLT.

Таллинн постепенно отказывается от дизельных автобусов в пользу более экологичных газовых и электрических автобусов. Согласно планам, к 2025 году на городских маршрутах не будет дизельных автобусов, а к 2035 году Таллинн намерен полностью перейти на общественный транспорт с нулевыми выбросами. К настоящему моменту заменена уже большая часть дизельных автобусов, используемых предприятием Tallinna Linnatransport. На сегодняшний день большинство городских автобусов – экологичные газовые автобусы.