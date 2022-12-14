Последствия шторма: подъезд к домам карет скорой помощи затруднен из-за снега

Оперативный руководитель скорой помощи Таавет Реймерс сообщил, что непрерывность работы Таллиннской скорой помощи в условиях снежного шторма была обеспечена.



Помощь, по словам оперативного руководителя скорой помощи, получили все нуждающиеся. Однако он отметил, что проезд для карет скорой помощи был во многих местах затруднен.

„Дороги и улицы между домами являются проблемой из-за снега, - сообщил оперативный руководитель. - Доступ затруднен из-за большого количества снега и узких дорог“.

Количество вызовов в связи с обморожением не увеличилось, как и, например, случаев падения на льду.



Работа спасателей

С точки зрения спасательных работ, главное, что приходится делать в связи со штормом - убирать деревья, упавшие на дороги и на линии электропередач.



Как сообщила советник пресс-службы спасательного департамента Дарья Денисов, каких-то особенных случаев не было. Центр тревоги, по ее словам, отметил, что в целом было даже меньше вызовов, чем обычно. В понедельник в 18.00 спасатели по всей Эстонии получили 120 вызовов (поваленные деревья, аварии, оказание помощи).

Был сформирован штаб, который следил за ситуацией. Он усилил спасательные команды, а также был готов предоставить высокоскоростную технику для помощи в расчистке дорог и ликвидации пробок.

Также Спасательный департамент поддерживал связь с местными самоуправлениями, чтобы быть в курсе, если какие-либо важные услуги были прерваны из-за перебоев в подаче электроэнергии. Например, на Сааремаа и на Хийумаа были отправлены генераторы и гусеничные машины в помощь компании Elektrilevi.