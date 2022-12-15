Анастасия Коваленко-Кылварт будет баллотироваться по спискам Центристской партии в округе Пыхья-Таллинн, Хааберсти и Кристийне

„Сегодня, как никогда, наше общество ждёт от государства решения, которые заложили бы основу для уверенности в завтрашнем дне.

Люди не могут спокойно думать о будущем, когда всё сложнее справляться с повседневными нуждами: цены на продукты растут с непомерной скоростью, использование личного транспорта становится роскошью, регулярно приходят новости о возможном очередном повышении цен на электричество, предприятия вынуждены проводить сокращения или полностью сворачивать деятельность. Всё чаще слышны голоса экспертов, которые предрекают ещё более глубокий экономический кризис“,- сказала Коваленко-Кылварт.

„В тоже время правительство отказывается обсуждать вопрос о снижении налога с оборота на продукты питания. Наше производство, в условиях энергетического кризиса, не получает необходимую дотацию, активно практикуемую в других европейских странах, и в лучшем случае теряет свои позиции в конкуренции с иностранными фирмами, а в худшем обречено на вымирание. Местные самоуправления оставлены государством один на один с нарастающими кризисами, им всё сложнее помогать своим жителям.

Зато правительственные партии находят время и ресурс, чтобы инициировать законопроекты, целью которых является нагнетание предвыборной обстановки, что, естественно, создаёт дополнительное напряжение в обществе“, - сказала Коваленко-Кылварт.

„Я намерена работать над тем, чтобы общественный транспорт оставался бесплатным, проект Таллиннской больницы получил бы государственное финансирование, а средняя пенсия к 2027 году выросла бы по меньше мере до 1000 евро“, - сказала Коваленко-Кылварт.

Председатель Центристской партии Юри Ратас подчеркнул, что Анастасия Коваленко-Кылварт зарекомендовала себя как активный политик. По словам Ратаса, в своей работе Коваленко-Кылварт уделяет особое внимание темам образования и сплоченности общества. „Центристская партия всегда была объединяющей силой, для нас важны все люди, независимо от из национальности, родного языка, возраста или пола. Мы - за взаимное уважение, диалог и соблюдение каждого человека. Именно из этих принципов исходит Анастасия Коваленко-Кылварт в работе депутата парламента и депутата Таллиннского городского собрания. Она очень основательна и последовательна“, - подчеркнул Ратас.