10 советов как позаботиться об экологии, отправляясь даже на самое массовое мероприятие

Так, экологические рекомендации были соблюдены при организации крупнейшего в Эстонии весеннего спортивно-оздоровительного мероприятия „Майский забег“. Он получил позитивные отзывы: отмечали, что на этот раз место проведения было намного чище по сравнению с предыдущими годами – например, не было пластиковой и одноразовой упаковки, а также была хорошо продумана сортировка мусора.

На состоявшемся в августе фестивале „Биргитта“ тоже сортировали отходы и использовали многоразовую посуду. Принципы устойчивого развития учитывались и при создании и установке сценических декораций: материал декораций оперы „Лалли“ был повторно использован в спектакле „Мастер Сольнес“ по пьесе Генрика Ибсена, который вскоре после фестиваля был поставлен в Эстонском драматическом театре. Если говорить о будущем, то благодаря совместной работе Таллинна – Зеленой столицы Европы и Laulupeo SA летом 2023 года принципы устойчивого развития будут применены также при организации молодежного Праздника песни и танца.

По словам руководителя Таллиннского центра компетенции по зеленому повороту Лийз Вахтер, ожидается, что изложенные в руководстве правила с нового года станут обязательными для мероприятий, которые организует и поддерживает город Таллинн. В этом году, или, так сказать, во время тестового периода руководство было лишь рекомендательным, но тем не менее во многих случаях это помогло обнаружить проблемные места зеленого мышления.