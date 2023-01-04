10 советов как позаботиться об экологии, отправляясь даже на самое массовое мероприятие
В 2023 году Таллинн станет Зеленой столицей Европы, и в числе прочего это означает также то, что мероприятия, которые организует город Таллинн, должны беречь природу и не наносить ущерба экологии. Поэтому еще в апреле было подготовлено руководство по проведению в Таллинне экологичных мероприятий, и оно уже было успешно опробовано на некоторых важных крупных событиях.
Так, экологические рекомендации были соблюдены при организации крупнейшего в Эстонии весеннего спортивно-оздоровительного мероприятия „Майский забег“. Он получил позитивные отзывы: отмечали, что на этот раз место проведения было намного чище по сравнению с предыдущими годами – например, не было пластиковой и одноразовой упаковки, а также была хорошо продумана сортировка мусора.
На состоявшемся в августе фестивале „Биргитта“ тоже сортировали отходы и использовали многоразовую посуду. Принципы устойчивого развития учитывались и при создании и установке сценических декораций: материал декораций оперы „Лалли“ был повторно использован в спектакле „Мастер Сольнес“ по пьесе Генрика Ибсена, который вскоре после фестиваля был поставлен в Эстонском драматическом театре. Если говорить о будущем, то благодаря совместной работе Таллинна – Зеленой столицы Европы и Laulupeo SA летом 2023 года принципы устойчивого развития будут применены также при организации молодежного Праздника песни и танца.
По словам руководителя Таллиннского центра компетенции по зеленому повороту Лийз Вахтер, ожидается, что изложенные в руководстве правила с нового года станут обязательными для мероприятий, которые организует и поддерживает город Таллинн. В этом году, или, так сказать, во время тестового периода руководство было лишь рекомендательным, но тем не менее во многих случаях это помогло обнаружить проблемные места зеленого мышления.
„На мой взгляд, даже если руководство не станет обязательным, это очень хороший инструмент, в нем собраны самые важные общие принципы. Думаю, за последние несколько лет мы сделали большой шаг к изменению образа мышления, и действовать в соответствии с зелеными принципами – уже норма, а не раздражающее требование. Например, уже не стыдно прийти на рождественскую ярмарку со своей кружкой, чтобы купить какао и пить из нее, или взять с собой в контейнере еду, оставшуюся после корпоратива. Такое изменение взглядов является основанием быть уверенными: почва для применения нашего руководства подготовлена“, говорит Лийз Вахтер.
Публичные мероприятия без ущерба экологии
Это руководство содержит минимальные требования и рекомендации по организации не вредящих экологии мероприятий, они будут полезны устроителям мероприятий в самых разных сферах при принятии решений в соответствии с принципами устойчивого развития: организаторам культурных и спортивных событий, а также конференций и туризма. В руководстве собраны рекомендации и требования по сбору и утилизации отходов, организации транспорта, питания, использованию воды, а также энергоэффективности мероприятия. Помимо конкретных требований в руководство входит много хороших советов, как в ходе своей деятельности беречь природу.
„Начинать нужно с того, что вы совершенно иначе продумываете свое мероприятие и его организацию. Во-первых, учитывайте место проведения мероприятия – легко ли до него добраться на общественном транспорте, на велосипеде или пешком. Дальше продумайте сортировку отходов и в дальнейшем переработку самого полезного. Можно ли то, что используем на мероприятии, где-то еще потом применить или же подарить? Кроме того, в руководстве указаны наши партнеры и предприятия, к которым можно обратиться за помощью. И, конечно, вы можете связаться с нами для консультации“, добавляет Лийз Вахтер.
Всю актуальную информацию о событиях, посвященных тому, что Таллинн в 2023 году станет Зеленой столицей Европы, найдете на greentallinn.eu/ru.