Министерство предлагает изменить порядок вакцинации в школах. Это не касается прививок от COVID-19

Изменения второго постановления в первую очередь связаны с передачей задач по организации вакцинации от Департамента здоровья Больничной кассе. Чтобы в 2023 году вакцины против COVID-19 можно было предлагать бесплатно людям из группы риска, они будут добавлены в государственный план иммунизации. Вакцинация против COVID-19 в школах не планируется.

„Мы хотим сохранить жизни молодых людей и довериться их выбору. Молодежь становится умнее. В настоящее время сложилась ситуация, когда ребенок может сделать прививку у семейного врача. Оценив способность ребенка к аргументации, врач может вакцинировать его по его просьбе, даже если родители против. Школьные медсестры не имеют на это четко сформулированного права, поэтому и практика в школах иная. В Министерство социальных дел обратились канцлер юстиции и несколько профессиональных ассоциаций врачей с просьбой согласовать правила вакцинации в школах“, – пояснил министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.

Школьная вакцинация включает в себя прививки против эпидемического паротита, кори и краснухи (13 лет), прививки от дифтерии, столбняка и коклюша (15-17 лет) и прививки против ВПЧ (12 лет). В исключительных случаях предусмотрена вакцинация детей, которым не были сделаны прививки в дошкольном возрасте.

Согласно Обязательственно-правовому закону несовершеннолетние лица, способные ответственно взвесить все аргументы за и против вакцинации, уже сейчас могут самостоятельно обратиться к семейному врачу, чтобы сделать прививку. Даже в том случае, если родитель не дал согласия. Постановлением планируется дать такое же право школьным медсестрам, поскольку практика в разных школах разная – одни школьные медсестры действуют на основании Закона об обязательственном праве, а другие вакцинируют только при наличии согласия родителей.