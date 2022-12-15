15.12.2022, 08:00
Bloomberg: Чтобы закончить войну в Украине, нужно делать, как Эстония, а не как Франция(19)
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Андреас Клут, колумнист Bloomberg, пишущий о европейской политике, бывший главный редактор Handelsblatt Global и автор статей в The Economist, утверждает во вчерашней колонке, что Западу следует слушать премьер-министра Эстонии Каю Каллас, а не президента Франции Эммануэля Макрона, прежде чем начинать переговоры с Путиным.
С тех пор, как российский президент Владимир Путин начал неспровоцированную агрессию против Украины, — и даже до того — политики и эксперты определенного сорта требовали, чтобы Киев и Запад „вели переговоры“ с Кремлем. Не существует „военного решения“ этой войны или вообще любого конфликта с Россией — так они утверждают. Любой, кто этого не понимает, следовательно, недостаточно хочет установления мира.