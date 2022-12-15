За рубежом
15.12.2022, 08:00

Bloomberg: Чтобы закончить войну в Украине, нужно делать, как Эстония, а не как Франция

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Эммануэль Макрон и Кая Каллас
Эммануэль Макрон и Кая Каллас
ФОТО: LUDOVIC MARIN | AFP

Андреас Клут, колумнист Bloomberg, пишущий о европейской политике, бывший главный редактор Handelsblatt Global и автор статей в The Economist, утверждает во вчерашней колонке, что Западу следует слушать премьер-министра Эстонии Каю Каллас, а не президента Франции Эммануэля Макрона, прежде чем начинать переговоры с Путиным.

С тех пор, как российский президент Владимир Путин начал неспровоцированную агрессию против Украины, — и даже до того — политики и эксперты определенного сорта требовали, чтобы Киев и Запад „вели переговоры“ с Кремлем. Не существует „военного решения“ этой войны или вообще любого конфликта с Россией — так они утверждают. Любой, кто этого не понимает, следовательно, недостаточно хочет установления мира.

Другие возражают, что подобные рассуждения ставят реальность с ног на голову. Если „Запад“ что-то в изобилии и делал с тех пор, как Путин два десятилетия назад пришел к власти, и продолжает делать после начала вторжения в этом году, — это разговаривал. Достаточно вспомнить регулярные паломничества в Минск в 2014-2015 годах лидеров Германии и Франции или очередь из желающих отговорить Путина от агрессии в начале этого года.

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