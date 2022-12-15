РЕЙТИНГ РЕПУТАЦИИ | Смотрите, какие предприятия жители Эстонии считают самыми авторитетными!
Swedbank и Telia делят в этом году первое и второе места в опросе репутации крупных предприятий, проведённом Kantar Emor, а Orkla Eesti заняла третье место. В первую десятку также входят (в алфавитном порядке) Circle K Eesti, Farmi, Prisma Peremarket, Selver, Tallink, Tere и Valio Eesti.
Kantar Emor ежегодно измеряет известность и репутацию крупных предприятий, и рейтинг основан на том, насколько сильной люди считают соответствующее предприятие и как они относятся к нему. Сочетание этих двух показателей формирует индекс силы и общего настроя. „В целом респонденты оценили силу предприятий и отношение к ним несколько ниже, чем год назад. По сравнению с прошлым особенно выделяются более низкие оценки отношения к компаниям энергетического сектора – высокие цены на энергоносители, безусловно, оказывают здесь важное влияние“, — прокомментировала Катрин Мяннастэ, руководитель исследования. „Имидж силы упал и в нескольких других секторах. В более нестабильной экономической среде люди, как правило, более осторожны при оценке силы предприятий“, — добавил она.
Среди предприятий, находящихся на вершине рейтинга репутации, Swedbank считался самым авторитетным и в прошлом году, а в нескольких предыдущих опросах предприятие достигло самой вершины. Telia уже несколько раз входила в тройку лидеров в таблице репутации, последний раз в 2017 году. В прошлом году Telia занимала 4-е место.
Из двух компонентов: сила предприятия и репутация, Swedbank базируется больше на ощущаемую силу предприятия. Традиционно Swedbank больше ценится неэстонцами, в сегменте людей среднего и старшего возраста.
Telia также больше полагается на образ силы в своей репутации, рейтинги репутации предприятия улучшились среди женщин.
Orkla Eesti, находящаяся на третьем месте, год назад была второй, предприятие пять лет подряд входит в первую десятку. Orkla в первую очередь любима женщинами и эстонцами, хорошую репутацию в первую очередь обеспечивает положительное отношение к предприятию.
Семь предприятий из первой десятки этого года (Telia, Swedbank, Orkla Eesti, Selver, Circle K Eesti, Farmi и Prisma Peremarket) также были в числе самых авторитетных в прошлом году. К так называемым новым участникам относятся Tallink, который в прошлом году едва не попал в первую десятку, а также производители молока Valio Eesti и Tere, рост которых несколько выше.
Из десятки лучших этого года выбыли обычные участники Coop и A. Le Coq, их репутацию оценили чуть ниже чем обычно. Новичок прошлого года - Pipedrive, ушёл немного дальше.