РЕЙТИНГ РЕПУТАЦИИ | Смотрите, какие предприятия жители Эстонии считают самыми авторитетными!

Kantar Emor ежегодно измеряет известность и репутацию крупных предприятий, и рейтинг основан на том, насколько сильной люди считают соответствующее предприятие и как они относятся к нему. Сочетание этих двух показателей формирует индекс силы и общего настроя. „В целом респонденты оценили силу предприятий и отношение к ним несколько ниже, чем год назад. По сравнению с прошлым особенно выделяются более низкие оценки отношения к компаниям энергетического сектора – высокие цены на энергоносители, безусловно, оказывают здесь важное влияние“, — прокомментировала Катрин Мяннастэ, руководитель исследования. „Имидж силы упал и в нескольких других секторах. В более нестабильной экономической среде люди, как правило, более осторожны при оценке силы предприятий“, — добавил она.

Среди предприятий, находящихся на вершине рейтинга репутации, Swedbank считался самым авторитетным и в прошлом году, а в нескольких предыдущих опросах предприятие достигло самой вершины. Telia уже несколько раз входила в тройку лидеров в таблице репутации, последний раз в 2017 году. В прошлом году Telia занимала 4-е место.

Из двух компонентов: сила предприятия и репутация, Swedbank базируется больше на ощущаемую силу предприятия. Традиционно Swedbank больше ценится неэстонцами, в сегменте людей среднего и старшего возраста.

Telia также больше полагается на образ силы в своей репутации, рейтинги репутации предприятия улучшились среди женщин.

Orkla Eesti, находящаяся на третьем месте, год назад была второй, предприятие пять лет подряд входит в первую десятку. Orkla в первую очередь любима женщинами и эстонцами, хорошую репутацию в первую очередь обеспечивает положительное отношение к предприятию.