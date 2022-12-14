Игрок сборной Португалии попал в секс-скандал. Его интимное видео слили в Сеть

Через три дня после матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко (0:1) в соцсетях всплыло видео, на котором запечатлён обнажённый Рамуш, занимающийся мастурбацией. Всего за несколько часов видео стало вирусным и возглавило тренды Португалии в „Твиттере“.

Как интимное видео попало в Сеть — пока что доподлинно неизвестно. Некоторые португальские СМИ сообщают, что футболист отправлял этот ролик женщине, которая „слила“ его в интернет.

Напомним, в 1/8 финала ЧМ-2022 Гонсалу Рамуш вышел в стартовом составе сборной Португалии, оставив в запасе Криштиану Роналду. Рамуш забил три гола в матче со Швейцарией (6:1) и стал одной из главных молодых звёзд турнира. Однако уже на стадии 1/4 финала ЧМ он не смог помочь своей сборной — Португалия вылетела из турнира, проиграв Марокко (0:1).

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