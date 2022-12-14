14.12.2022, 20:19
Российский бизнесмен Демин продал английский „Борнмут“ американской компании
ФОТО: | Scanpix
77-летний американский миллиардер Билл Фоули договорился о покупке клуба АПЛ — „Борнмута“, сообщает пресс-служба команды АПЛ. Он приобрел клуб у российского бизнесмена Максима Демина.
Сделка ратифицирована английской премьер-лигой. 50,1% акций клуба теперь принадлежат американской компании Cannae Holdings Inc.
Президент Билл Фоули также является владельцем клуба НХЛ „Вегас Голден Найтс“, пишет Sportmail.ru.
Также сообщается, что миноритарными владельцами „Борнмута“ стали, в частности, голливудский актер, режиссер и продюсер Майкл Б. Джордан и продюсер Нулла Саркер.
Демин стал акционером „Борнмута“ в 2011 году (в 2013-м — владельцем 100% акций). Ранее сообщалось, что он инвестировал в клуб 60 миллионов фунтов стерлингов за последние два года.