Российский бизнесмен Демин продал английский „Борнмут“ американской компании

Сделка ратифицирована английской премьер-лигой. 50,1% акций клуба теперь принадлежат американской компании Cannae Holdings Inc.

Президент Билл Фоули также является владельцем клуба НХЛ „Вегас Голден Найтс“, пишет Sportmail.ru.

Также сообщается, что миноритарными владельцами „Борнмута“ стали, в частности, голливудский актер, режиссер и продюсер Майкл Б. Джордан и продюсер Нулла Саркер.

Демин стал акционером „Борнмута“ в 2011 году (в 2013-м — владельцем 100% акций). Ранее сообщалось, что он инвестировал в клуб 60 миллионов фунтов стерлингов за последние два года.

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