СЕЙЧАС на DELFI TV | „Калев/Крамо“ играет в Турции во втором раунде Кубка Европы ФИБА

В предстоящей встрече эстонскому клубу не смогут помочь Каспар Китсинг и Альтерик Гилберт. Китсинг повредил лодыжку на прошлой неделе в матче эстонско-латвийской лиги с „Валмиерой“, а Гилберт продолжает лечить плечо. Это первый матч второго раунда группового этапа Кубка Европы ФИБА. „Калева/Крамо“ играет в группе К, где также играет турецкий „Газиантеп“, немецкий „Крайльсхайм Мерлинс“ и голландский „Хирос Ден Босх“.

Из-за снежного бурана, который бушевал в Эстонии в понедельник игроки „Калев/Крамо“ прибыли в Турцию практически в последний момент. „В понедельник в 12:40 мы должны были вылететь в Стамбул, но уже утром пришло сообщение, что рейс отменен. В качестве альтернативы решили полететь во вторник в 18:55“, — сказал в понедельник Delfi менеджер „Калев/Крамо“ Рамо Каськ.



Однако время начала матча удалось немного сдвинуть. Согласно новому расписанию, игра начнется в 19:00 по эстонскому времени, изначально должно было начаться в 18:00.