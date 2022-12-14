14.12.2022, 16:49
СЕЙЧАС на DELFI TV | „Калев/Крамо“ играет в Турции во втором раунде Кубка Европы ФИБА
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня „Калев/Крамо“ на выезде сыграет с турецким клубом „Газиантеп“ в матче Кубка Европы ФИБА. Прямая трансляция на Delfi TV начнется в 19:00.
В предстоящей встрече эстонскому клубу не смогут помочь Каспар Китсинг и Альтерик Гилберт. Китсинг повредил лодыжку на прошлой неделе в матче эстонско-латвийской лиги с „Валмиерой“, а Гилберт продолжает лечить плечо.
Это первый матч второго раунда группового этапа Кубка Европы ФИБА. „Калева/Крамо“ играет в группе К, где также играет турецкий „Газиантеп“, немецкий „Крайльсхайм Мерлинс“ и голландский „Хирос Ден Босх“.