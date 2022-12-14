Легенда американского спорта оправдан по делу о насилии: приписывали отношения с 10-летней

Стивен Лопес — многократный чемпион мира и двукратный победитель Олимпийских игр по тхэквондо.

Набор наград у американца идеальный для того, чтобы остаться в истории своей страны. Вот только запомнился многим Лопес совсем не своими спортивными достижениями. И даже не тем, что однажды был в списке самых красивых людей планеты.

Жизнь Лопеса полностью изменилась в 2018 году. Тогда чемпиона Олимпиады обвинили в изнасиловании несовершеннолетней партнерши по сборной. Сообщалось, что в 2000-м у Лопеса были отношения с 14-летней, с которой он был близок с тех пор, когда девушке было 10, а ему — 18. Потом Стивена отстранили от тренировок с командой, а затем пожизненно дисквалифицировали.

До этого под санкции попал его старший брат и тренер Жан. Специалиста пожизненно наказали за неподобающее поведение по отношению к спортсменкам.

Началось же все с обвинений четырех спортсменок, которые заявили о насилии. Девушки жаловались не только на братьев, но и на официальные спортивные организации, которые не защитили их. Адвокат пострадавших Рекс Шарп заявлял, что Олимпийский комитет США „продавал своих атлеток, как сутенер продает женщин за деньги“.

Тхэквондисты сначала отмалчивались, а потом заявили о своей невиновности. Вот только жалобы на Лопесов поступали еще раньше. Сообщалось, что в 2017 году братья обвинялись в домогательствах, но дело никуда не продвинулось: спортсмены пригрозили предполагаемым жертвам вызовом в суд за клевету. Тем не менее позже НОК США пришлось наказать Жана, жалобы на которого якобы поступали еще в 2015-м.

Жертвы говорят, что все знали о неподобающем поведении Жана и Стивена, которые были неравнодушны к молодым девушкам, но закрывали на это глаза. Сами тхэквондистки вынуждены были мириться с происходящим, потому что опасались исключения из сборной. Но чудо случилось и братьев наказали. Правда, все равно не до конца.