WBA восстановила российских и белорусских боксеров в рейтинге

„Спортсмены из этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к какому-либо продолжающемуся конфликту. Однако было решено, что любой боксер, который высказывается в поддержку специальной военной операции или участвует в ней, будет немедленно удален“, — говорится в заявлении WBA.

Российский боксер Дмитрий Бивол 13 декабря был признан лучшим боксером года по версии WBA.



В марте международная ассоциация бокса (IBA) запретила спортсменам из России участвовать в международных турнирах под своей эгидой. Тогда же WBA заявила, что российские и белорусские бойцы будут исключены из рейтинговых списков, однако действующие чемпионы мира или отдельных регионов сохранят свой статус.



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