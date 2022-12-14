Стало известно, что модернизируют в Ласнамяэ за „народные деньги“

„Благодарим всех, кто принял участие в голосовании. Я рада сообщить, что наибольшее количество голосов получила идея модернизации районной площадки для гриля на берегу речки Пирита. Для многих людей это излюбленное место для отдыха на природе, и теперь у нас появятся ресурсы, чтобы привести его в порядок“, - сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. Старейшина добавила, что по процессу город сначала должен спроектировать, а уже после заняться строительством. Управа района Ласнамяэ будет держать жителей в курсе событий.

В голосовании приняли участие 1 780 жителей Ласнамяэ. В общей сложности 563 человека проголосовали за модернизации районной площадки для гриля на берегу речки Пирита. Второе место получила идея „Отдельный ботанический сад. Рай в бетонных джунглях“ и „Парк приключений Саарепийга“ заняла третье место.

На проект, занявший первое место в Ласнамяэ, в бюджете города Таллинна на 2023 год выделено почти 160 000 евро. В 2023 году для народного бюджета планируется выделить в общей сложности 1 000 000 евро. Из общей суммы 75% будет распределено поровну между районами, а 25% - исходя из количества жителей в районе по состоянию на 1 июля текущего года.

В этом году в Ласнамяэ в рамках народного бюджета на голосование было представлено 11 различных идей. Наибольшее количество голосов получила идея номер восемь, которая заключалась в модернизации районной площадки для гриля на берегу речки Пирита. Реализация идеи начнется в 2023 году. Голосовать можно было как в электронном виде, так и в различных пунктах голосования на месте. Сбор голосов проводился как в здании управы района Ласнамяэ (Pallasti 54), так и в различных торговых центрах Ласнамяэ. В голосовании могли принять участие лица в возрасте 14 лет и старше, местом жительства которых является Таллинн. Голосовать можно было только за идеи своего района.