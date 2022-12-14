ВИДЕО | Ратас в Киеве: война должна завершиться победой Украины

Экономическая и гуманитарная помощь со стороны Эстонии, по словам Ратаса, сейчас в первую очередь предназначена для того, чтобы Украина смогла пережить зиму и справиться с ущербом, нанесенным энергетической инфраструктуре. Помимо этого, Эстония уже сейчас считает необходимым сосредоточиться на восстановлении Украины и помогает с этим на протяжении последних месяцев. „Мы в первую очередь концентрируемся на Житомирской области, где строим детский сад в Овруче и восстанавливаем мост в г. Малин. Мы также направили в Житомир и в другие регионы 44 автобуса, чтобы помочь с восстановлением системы общественного транспорта“, – сказал он.

Ратас заявил, что Эстония полностью поддерживает Украину и будет делать это до тех пор, пока все оккупированные территории не будут освобождены и справедливость не восторжествует. По его словам, Эстония с другими демократическими государствами прилагает все усилия, чтобы повысить цену агрессии, продолжить введение санкций и изоляцию России на международной арене. „В последние месяцы мы увеличили политическую, военную и экономическую помощь Украине“, – сказал он, заверив, что Эстония продолжит оказывать Украине помощь с необходимым снаряжением и обучением и призывает государства НАТО увеличить военную помощь.

„Мы еще не знаем, когда закончится война, но она должна закончиться поражением России“, – сказал Ратас и добавил, что из истории мы знаем, насколько важно привлечь виновника к ответственности. По его словам, Эстония поддерживает независимое и эффективное расследование совершенных Россией военных преступлений, создание особого трибунала и отправление правосудия над преступлениями агрессии. „Помимо этого, Россия должна выплатить Украине репарации за нанесенный ущерб“.

Выступая перед парламентом Украины, Ратас сказал, что развязанная Россией брутальная война в Украине длится почти 300 дней. По его словам, российская агрессия повлекла за собой огромные потери для народа Украины; десятки тысяч человек погибли, миллионы вынуждены были покинуть свои дома – и ответственность за это несет только Россия.

В своем выступлении Ратас выразил от Эстонии поддержку Украине на пути вступления в Европейский союз. По его словам, получение статуса государства-кандидата Европейского союза – это большой шаг вперед, но лишь первый шаг на этом пути. Эстония готова поделиться своим опытом и помочь с процессом получения полноправного членства в будущем. Ратас также выразил поддержку стремлениям Украины вступить в НАТО.

В своем выступлении Ратас отметил, что парламенты Эстонии и Украины поддерживают хорошие отношения, которые только укрепились с началом войны. „Разумеется, укрепились не только связи между политиками. В первую очередь мы говорим об отношениях между живущими в наших странах людьми. Эстония стала домом для 60 000 украинцев, вынужденных бежать из своей страны из-за агрессии России. В результате население Эстонии увеличилось на пять процентов по сравнению с предыдущим годом“, – сказал Ратас и добавил, что жители Эстонии тепло приняли украинцев и поддерживают их. „Один из наиболее ярких примеров солидарности – тот факт, что более 80 % предоставленной Эстонией гуманитарной помощи пожертвовали частные лица, предприятия и недоходные объединения“.

Ратас сказал, что 24 февраля 2023 года Эстония отметит 105 лет со дня обретения независимости. В этот же день исполнится год с начала брутальной агрессии России в Украине. „Я желаю, чтобы к этому дню последний российский солдат покинул пределы признанной на международном уровне территории Украины. Даже если это желание чрезмерно оптимистично, одно ясно – Россия проиграет в этой войне, а Украина в ней победит, чтобы народ Украины в дальнейшем смог свободно определять свое будущее, а Эстония и Украина вместе смогли входить в число демократических Евро-Атлантических государств“, – сообщил он в своем выступлении.

Сегодня утром Ратас встретился со спикером парламента Украины Русланом Стефанчуком и вице-спикером Александром Корниенко.

В этом году Ратас посещает Украину в третий раз. В первый раз он посетил страну в начале февраля, во второй – с коллегами из Латвии и Литвы 24 марта, ровно через месяц после начала развязанной Россией полномасштабной войны.