Россия сможет через Азию попасть на Олимпийские игры?

Кажется, за это время ничего не изменилось – МОК по-прежнему продлевает отстранение, а спортсмены смирились с тем, что как минимум ближайший сезон проведут внутри России.

Но на днях появилась надежда (это особенно важно в плане допуска к Олимпиаде-2024 в Париже): россиянам предложили перейти в Олимпийский союз Азии и вернуться на международные турниры, но только на те, которые проходят на азиатской территории. И, похоже, предложение примут – его уже одобрили в МОК.

Как это и насколько это важно для российского спорта?

1. Сначала нужно разобраться в том, как именно россиян отстранили. 28 февраля МОК наложил на Россию санкции («за грубое нарушение олимпийской хартии“), их всего три:

а) Стране нельзя проводить международные турниры на своей территории.

б) На турнирах не должно быть российских флага, гимна и любых других символов, ассоциирующихся с нашей страной.

в) Президент России Владимир Путин, а также зампред правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель администрации президента Дмитрий Козак лишены олимпийских орденов.

А вот отстранение от всех турниров – это уже не санкции, а „защитные меры“. По мнению МОК, они нужны для того, чтобы защитить российских спортсменов, так как на международных соревнованиях к ним могут относиться предвзято и даже с враждой.

Это принципиальный момент – санкции с России никто снимать не собирается (за это все участники Олимпийского саммита проголосовали единогласно), а вот с защитными мерами ситуация уже другая. МОК признает, что вынуждено пошел на эти меры, и они не нравятся самому комитету.

2. На Олимпийском саммите, где участвовали представители МОК (в том числе – глава Томас Бах), национальных олимпийских комитетов, международных федераций, WADA и многие другие, по российскому вопросу развернулась дискуссия.

Общий вывод: защитные меры необходимы, но с ними все равно нужно что-то решать.