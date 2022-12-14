СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Поставит ли Франция точку в африканской сказке?

Чемпионат мира в Катаре находится на финишной прямой, осталось сыграть всего три матча. Сегодня определится второй финалист турнира. Сборная Франции, мечтающая защитить чемпионский титул, сыграет с командой Марокко, которая находится на пороге исторического момента. Начало матча в 21:00.

Сборная Марокко является главной сенсацией нынешнего чемпионата мира. Африканская сборная удивила всех и оставила за бортом турнира три топ-сборные: Бельгию, Испанию и Португалию. Марокканские футболисты демонстрируют очень организованную игру в обороне (всего один пропущенный мяч в пяти матчах) и периодически выбегают в яркие контратаки. Благодаря всему этому марокканцы творят историю и находятся в шаге от исторического финала турнира.

В предстоящей встрече африканской сборной не поможет нападающий Валид Хеддира, который в игре против Португалии за две минуты получил две желтые карточки и был удален. Также под вопросом участие основных игроков защиты: капитан Ромен Саисс, получивший травму и Нуссаир Мазрауи, который не восстановился от травмы. Сборная Марокко - это единственная африканская сборная в истории ЧМ, которая дошла до полуфинала. Футболистам Марокко терять нечего и они готовы сотворить еще одну сенсацию, обыграв действующего чемпиона мира.

Сборная Франции в 1/4 финала с трудом обыграла Англию (2:1) и в седьмой раз вышла в полуфинал чемпионата мира и стали первой за 24 года сборной, которая в статусе чемпиона прошла так далеко. Франция в шаге от своего второго финала ЧМ подряд, но им предстоит взломать самую организованную оборону турнира. Очень интересное противостояние ожидается между одноклубниками по „ПСЖ“, между левым нападающим и главным бомбардиром Франции Килианом Мбаппе и правым защитником марокканцев Ашрафа Хакими.

Как сообщает L’Equipe, во вторник Упамекано и Рабио пропустили тренировочное занятие сборной Франции и рискуют пропустить сегодняшний полуфинал.

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