Франция обыграла Марокко и вышла в финал чемпионата мира по футболу

Франция - Марокко 2:0

Сыграть строго в обороне с самого стартового свистка в отличие от всех предыдущих матчей у Марокко не вышло. Уже на 5-й минуте Гризманн прошел по правому флангу, прострелил на Мбаппе, после неловкого удара которого мяч отсколил к Тео Эрнандесу, который укротил мяч на большой высоте и в прыжке ногой с угла вратарской послал его в сетку. Через пять минут первый полумомент возник и у ворот сборной Франции, но Льорис вытащил мяч из нижнего угла после дальнего удара.

На 16-й минуте после ошибки защитника Жиру пробил с угла штрафной в ближний угол, но попал в штангу. В середине тайма игра успокоилась и до явных голевых моментов не доходило. Однако под занавес тайма центральный защитник команды Марокко Джавад Эль-Ямик едва не забил самый красивый гол турнира, после его удара ножницами мяч попал в штангу.

В самом начале второго тайма полузащитник сборной Марокко Амрабат врезался в Мбаппе, после чего лидеру сборной Франции долго оказывали помощь, но он всё же вернулся в игру. Через пару минут после инцидента новый опасный момент возник у ворот команды Франции, но опасный прострел прервал Конате.

Ближе к 60-й минуте африканская команда осадила ворота соперника, однако французам удалось выдержать натиск соперника. А на 79-й минуте Мбаппе накрутил нескольких соперников в штрафной площади и выдал точный пас вышедшему на замену Рандалю Коло Муани, который первым же касанием удвоил преимущество своей команды - 2:0. Этот гол успокоил и сборную Марокко, и ее болельщиков, однако на 4-й компенсированной минуте у марокканцев была возможность забить гол престижа, однако мяч застрял в ногах защитников на линии ворот сборной Франции.

До матча

Чемпионат мира в Катаре находится на финишной прямой, осталось сыграть всего три матча. Сегодня определится второй финалист турнира. Сборная Франции, мечтающая защитить чемпионский титул, сыграет с командой Марокко, которая находится на пороге исторического момента. Начало матча в 21:00.