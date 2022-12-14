Франция обыграла Марокко и вышла в финал чемпионата мира по футболу(15)
Определился второй финалист чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Франция обыграла Марокко (2:0) и вышла в финал, где ее ждет Аргентина.
Франция - Марокко 2:0
Сыграть строго в обороне с самого стартового свистка в отличие от всех предыдущих матчей у Марокко не вышло. Уже на 5-й минуте Гризманн прошел по правому флангу, прострелил на Мбаппе, после неловкого удара которого мяч отсколил к Тео Эрнандесу, который укротил мяч на большой высоте и в прыжке ногой с угла вратарской послал его в сетку. Через пять минут первый полумомент возник и у ворот сборной Франции, но Льорис вытащил мяч из нижнего угла после дальнего удара.
На 16-й минуте после ошибки защитника Жиру пробил с угла штрафной в ближний угол, но попал в штангу. В середине тайма игра успокоилась и до явных голевых моментов не доходило. Однако под занавес тайма центральный защитник команды Марокко Джавад Эль-Ямик едва не забил самый красивый гол турнира, после его удара ножницами мяч попал в штангу.
В самом начале второго тайма полузащитник сборной Марокко Амрабат врезался в Мбаппе, после чего лидеру сборной Франции долго оказывали помощь, но он всё же вернулся в игру. Через пару минут после инцидента новый опасный момент возник у ворот команды Франции, но опасный прострел прервал Конате.
Ближе к 60-й минуте африканская команда осадила ворота соперника, однако французам удалось выдержать натиск соперника. А на 79-й минуте Мбаппе накрутил нескольких соперников в штрафной площади и выдал точный пас вышедшему на замену Рандалю Коло Муани, который первым же касанием удвоил преимущество своей команды - 2:0. Этот гол успокоил и сборную Марокко, и ее болельщиков, однако на 4-й компенсированной минуте у марокканцев была возможность забить гол престижа, однако мяч застрял в ногах защитников на линии ворот сборной Франции.
До матча
Чемпионат мира в Катаре находится на финишной прямой, осталось сыграть всего три матча. Сегодня определится второй финалист турнира. Сборная Франции, мечтающая защитить чемпионский титул, сыграет с командой Марокко, которая находится на пороге исторического момента. Начало матча в 21:00.
Сборная Марокко является главной сенсацией нынешнего чемпионата мира. Африканская сборная удивила всех и оставила за бортом турнира три топ-сборные: Бельгию, Испанию и Португалию. Марокканские футболисты демонстрируют очень организованную игру в обороне (всего один пропущенный мяч в пяти матчах) и периодически выбегают в яркие контратаки. Благодаря всему этому марокканцы творят историю и находятся в шаге от исторического финала турнира.
В предстоящей встрече африканской сборной не поможет нападающий Валид Хеддира, который в игре против Португалии за две минуты получил две желтые карточки и был удален. Также под вопросом участие основных игроков защиты: капитан Ромен Саисс, получивший травму и Нуссаир Мазрауи, который не восстановился от травмы. Сборная Марокко - это единственная африканская сборная в истории ЧМ, которая дошла до полуфинала. Футболистам Марокко терять нечего и они готовы сотворить еще одну сенсацию, обыграв действующего чемпиона мира.
Сборная Франции в 1/4 финала с трудом обыграла Англию (2:1) и в седьмой раз вышла в полуфинал чемпионата мира и стали первой за 24 года сборной, которая в статусе чемпиона прошла так далеко. Франция в шаге от своего второго финала ЧМ подряд, но им предстоит взломать самую организованную оборону турнира. Очень интересное противостояние ожидается между одноклубниками по „ПСЖ“, между левым нападающим и главным бомбардиром Франции Килианом Мбаппе и правым защитником марокканцев Ашрафа Хакими.
Как сообщает L’Equipe, во вторник Упамекано и Рабио пропустили тренировочное занятие сборной Франции и рискуют пропустить сегодняшний полуфинал.