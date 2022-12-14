Во время ЧМ в Катаре сообщили о смерти третьего журналиста

13 декабря стало известно о смерти технического директора ITV Sport Роджера Пирса. Причем журналист умер еще 21 ноября, о чем было объявлено только в трансляции на канале ITV.

Ранее появилась информация о смерти журналиста телекомпании СBS из США Гранта Уола. По словам его брата, инцидент произошел во время четвертьфинала между сборными Нидерландов и Аргентины.

Позже стало известно о смерти фотожурналиста катарского телеканала „Аль-Касс“ Халида аль-Мисслама. Сообщалось, что журналист внезапно скончался во время освещения турнира. Другие подробности смерти не приводятся.

ЧМ-2022 по футболу в Катаре завершится 18 декабря.

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