Во время ЧМ в Катаре сообщили о смерти третьего журналиста
Во время чемпионата мира по футболу в Катаре стало известно о смерти третьего журналиста, сообщает „Спорт-Экспресс„ со ссылкой на испанское издание Marca.
13 декабря стало известно о смерти технического директора ITV Sport Роджера Пирса. Причем журналист умер еще 21 ноября, о чем было объявлено только в трансляции на канале ITV.
Ранее появилась информация о смерти журналиста телекомпании СBS из США Гранта Уола. По словам его брата, инцидент произошел во время четвертьфинала между сборными Нидерландов и Аргентины.
Позже стало известно о смерти фотожурналиста катарского телеканала „Аль-Касс“ Халида аль-Мисслама. Сообщалось, что журналист внезапно скончался во время освещения турнира. Другие подробности смерти не приводятся.
ЧМ-2022 по футболу в Катаре завершится 18 декабря.