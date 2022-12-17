Муратов - RusDelfi: где гаранты целостности Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия? Не слышал заявлений от США и Великобритании

Как вы считаете, оправдана ли политика тех европейских государств, которые в числе прочего запретили русским въезд по выданным визам, ограничили поступление в вузы?

В Швейцарии до сих пор идет дискуссия о судьбах беженцев из Германии, которых во время Второй мировой войны не пропустили швейцарские пограничники. Разные исследователи называют разные цифры. 30.000 отказов, 24.000 отказов, 8.000 отказов. Но то, что часть беженцев-евреев, вернувшихся в Германию, погибли в концлагерях, сомнений нет.

В нынешней ситуации десятки тысяч россиян бегут, потому что „не хотят убивать и быть убитыми“, как сказал в последнем слове на суде политзаключенный Илья Яшин. Это, во-первых.

Во-вторых. Я никого не хочу ничему учить. Но это очень по-советски – практики коллективного наказания.

И третье. Я приверженец главных слов академика Сахарова: Мир. Прогресс. Права человека. Одно без другого исключено. Думаю, диктаторы шлют друг другу „валентинки“, поздравляя, что их оппоненты получили от Европы, от стран Балтии отказ.

А уж отзыв лицензии у телеканала „Дождь“ - профессиональный праздник всех кремлевских пропагандистов. Хотели свободы слова как в Европе? Получите кляп. А уж если еще и решат депортировать, то кто-то из журналистов сядет в тюрьму непременно. Напомню, за контент в YouTube И. Яшин получил 9 лет лагерей.

Возможна ли в России сейчас смена режима, инициированная „снизу“ - иными словами, начнут ли все те оппозиционно настроенные люди, которые не смогли выехать за рубеж, пытаться что-то менять?

Это сильно популистская и жестокая позиция – идите, свергайте Путина в Москве. Так заградотряды посылали в атаку, заваливая труппами все тактические высоты.

В России в национальной гвардии 340 тысяч прекрасно вооруженных людей. В полиции – 934 тысячи. Про ФСБ и армию даже не говорю. И если кто-то думает, что у них не хватит решимости стрелять, тот ошибается. Власть полностью контролирует тех, кто ее охраняет.