Муратов - RusDelfi: где гаранты целостности Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия? Не слышал заявлений от США и Великобритании(15)
Журналист, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов дистанционно выступил на конференции в Брюсселе, а после ответил на несколько вопросов RusDelfi.
Как вы считаете, оправдана ли политика тех европейских государств, которые в числе прочего запретили русским въезд по выданным визам, ограничили поступление в вузы?
В Швейцарии до сих пор идет дискуссия о судьбах беженцев из Германии, которых во время Второй мировой войны не пропустили швейцарские пограничники. Разные исследователи называют разные цифры. 30.000 отказов, 24.000 отказов, 8.000 отказов. Но то, что часть беженцев-евреев, вернувшихся в Германию, погибли в концлагерях, сомнений нет.
В нынешней ситуации десятки тысяч россиян бегут, потому что „не хотят убивать и быть убитыми“, как сказал в последнем слове на суде политзаключенный Илья Яшин. Это, во-первых.
Во-вторых. Я никого не хочу ничему учить. Но это очень по-советски – практики коллективного наказания.
И третье. Я приверженец главных слов академика Сахарова: Мир. Прогресс. Права человека. Одно без другого исключено. Думаю, диктаторы шлют друг другу „валентинки“, поздравляя, что их оппоненты получили от Европы, от стран Балтии отказ.
А уж отзыв лицензии у телеканала „Дождь“ - профессиональный праздник всех кремлевских пропагандистов. Хотели свободы слова как в Европе? Получите кляп. А уж если еще и решат депортировать, то кто-то из журналистов сядет в тюрьму непременно. Напомню, за контент в YouTube И. Яшин получил 9 лет лагерей.
Возможна ли в России сейчас смена режима, инициированная „снизу“ - иными словами, начнут ли все те оппозиционно настроенные люди, которые не смогли выехать за рубеж, пытаться что-то менять?
Это сильно популистская и жестокая позиция – идите, свергайте Путина в Москве. Так заградотряды посылали в атаку, заваливая труппами все тактические высоты.
В России в национальной гвардии 340 тысяч прекрасно вооруженных людей. В полиции – 934 тысячи. Про ФСБ и армию даже не говорю. И если кто-то думает, что у них не хватит решимости стрелять, тот ошибается. Власть полностью контролирует тех, кто ее охраняет.
В интервью Николаю Солодникову вы говорили, что европейские страны после 2014 года продавали России оружие, оборудование для полицейские, покупали газ и нефть. Некоторые страны продолжают торговать с Россией и после 24 февраля. Вы часто выступаете на форумах и общаетесь с западными журналистами, лидерами и общественными деятелями. Что вы им говорили по этому поводу? Призывали обратить внимание на свои (европейские) ошибки? Европейцы тоже виноваты в этой войне?
До последнего времени страны Евросоюза платили за российские газ и нефть от 600 до 900 миллионов евро ежедневно. А день войны стоит около 500 миллионов евро. Это просто факты, я опираюсь на экономистов из Блумберг. Пора все это признать.
О западных политиках.
Путин смеется над ними и не верит ни одному слову о европейских ценностях. Одной рукой делегации из ЕС возлагали цветы к могиле Политковской и Немцова, а другой – подписывали соглашение по углеводородам.
Это называлось реал-политик. А многие, человек 16, из реал-политиков стали миллионерами в российских компаниях, вошли в состав директоров. Канцлеры, президенты, министры, советники, депутаты.
Их труд вознаграждался миллионами долларов за лоббистские услуги. Это, увы, тоже факт. И я все время задаю вопрос: где гаранты целостности Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия? Украина оружие отдала, у нее захватила Россия 20% территории. Не слышал, может, пропустил, каких-то заявлений от гарантов сделки – США и Великобритании.