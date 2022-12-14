Месси: финал - мой последний матч на чемпионатах мира

„Я очень счастлив, что смог добиться этого. Я завершу свои выступления на чемпионатах мира, сыграв свой последний матч в финале“, — приводит слова Месси Ole. Напомним, соперником сборной Аргентины по финалу ЧМ-2022 в Катаре станет победитель матча Марокко — Франция, который состоится сегодня, 14 декабря (21:00).

Месси, если примет участие в финале, то выйдет на первое место среди всех игроков по числу матчей на чемпионатах мира. Сейчас он делит первую строчку с немцем Лотаром Маттеусом (по 25 матчей). Для Месси турнир в Катаре стал пятым в карьере.

Финал чемпионата мира состоится 18 декабря (17:00).

Источник - Чемпионат

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