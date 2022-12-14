EKRE против ночных автобусов в Таллинне: в них будет ездить в основном пьяная молодежь

„Авторы это инициативы говорят, что подобная практика существует в столицах едва ли не всех европейских государств. Да, но в городах Европы эти автобусы платные, а не бесплатные как у нас“, - сказал в разговоре с rus.err.ee председатель фракции EKRE Март Каллас.

Согласно проекту бюджета Таллинна на 2023 год, представленного столичной горуправой, ночные автобусы будут ходить в качестве пилотного проекта с 15 мая по 17 сентября следующего года.

„В 2008 году в Таллинне уже существовала такая практика, но опыт был неудачным. Водители тогда не хотели работать на ночных маршрутах. Основной контингент таких автобусов - это пьяная молодежь. В каждый автобус придется дополнительно нанимать охранника. Все это бессмысленно. Автобусы будут работать в общей сложности 4 часа, чтобы возить пьяную молодежь из центра города в спальные районы. Бюджету час такой поездки обойдется более чем в 1400 евро“, - добавил Март Каллас, по словам которого, за идеей запуска проекта стоят соцдемы, включившие этот пункт в коалиционный договор.

Утверждать бюджет Таллинна на 2023 год горсобрание будет в этот четверг, 15 декабря. EKRE собирается голосовать против бюджета.

Более подробно о проекте ночных автобусов читайте ЗДЕСЬ.