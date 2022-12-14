Внимание! Полиция просит не выходить на лед в Пярнуском заливе

„Большое количество снега создает у людей чувство, что море обледенело, но это чувство обманчивое. На одном берегу лед может казаться достаточно толстым, а на другом берегу лед может быть очень хрупким. Ледовая разведка полиции показала, что изменчивая погода и сильный снегопад не дали морскому льду, так сказать, созреть. Поэтому лед в Пярнуском заливе местами очень хрупкий и мы не советуем выходить на лед. В ближайшие дни может также наступить оттепель и это усложнит условия“, – сказал Пинта.