ЧП и криминал
14.12.2022, 16:31

Внимание! Полиция просит не выходить на лед в Пярнуском заливе

 
Морской спасательный патруль Пярнуского отделения полиции проводит ледовую разведку на пляже Рейу вчера, 13 декабря.
Морской спасательный патруль Пярнуского отделения полиции проводит ледовую разведку на пляже Рейу вчера, 13 декабря.
ФОТО: PPA

По словам руководителя группы спасения и пограничного контроля на море Пярнуского отделения полиции Янека Пинты, из-за изменчивых погодных условий ледовые условия в Пярнуском заливе нестабильные и выход на лед может быть опасным.

„Большое количество снега создает у людей чувство, что море обледенело, но это чувство обманчивое. На одном берегу лед может казаться достаточно толстым, а на другом берегу лед может быть очень хрупким. Ледовая разведка полиции показала, что изменчивая погода и сильный снегопад не дали морскому льду, так сказать, созреть. Поэтому лед в Пярнуском заливе местами очень хрупкий и мы не советуем выходить на лед. В ближайшие дни может также наступить оттепель и это усложнит условия“, – сказал Пинта.

„Морские патрули полиции ежедневно оценивают условия, и мы обязательно сообщим, когда лед достигнет достаточной толщины для безопасного выхода на лед“, – добавил Пинта.

По словам Пинты, перед выходом на лед всегда необходимо быть в курсе погодных условий, сообщить близким куда и насколько Вы уходите, а также взять с собой заряженный телефон в водонепроницаемом пакете, чтобы при необходимости можно было вызвать помощь.

Ледовые условия можно отслеживать на ледовой карте на веб-сайте www.emhi.ee.

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