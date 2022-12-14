В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и танцах на льду(3)
Федерация фигурного катания Канады изменила в правилах определение „дуэт“. Ранее он состоял из одного мужчины и одной женщины, теперь — „из двух фигуристов“. Для дифференциации спортсменов будут использовать формулировки „фигурист А“ и „фигурист Б“.
Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) разрешила однополым дуэтам принимать участие в соревнованиях в парном катании и танцах на льду. Об этом сообщается на сайте Skate Canada.
Федерация изменила в своих правилах определение „дуэт“. Ранее дуэт состоял из одного мужчины и одной женщины, теперь — „из двух фигуристов“.
„Благодаря обновлению определения дуэта многие представители фигурного катания в Канаде получат новые возможности для занятий спортом. Это изменение связано с устранением барьеров для участия в фигурном катании, и мы считаем, что оно окажет значительное влияние на обеспечение того, чтобы все гендерные идентичности признавались и принимались одинаково и без предубеждений“, — сказала Карен Батчер, президент Skate Canada.
Вместо определений „мужчина“ и „женщина“ будут использовать понятия „фигурист А“ и „фигурист Б“ или „поднимаемый партнер“ и „поднимающий партнер“ или „ведомый“ и „ведущий“ для дифференциации каждого спортсмена.
Отмечается, что эти новые правила касаются только турниров под эгидой Skate Canada.
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