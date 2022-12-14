В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и танцах на льду

Федерация фигурного катания Канады (Skate Canada) разрешила однополым дуэтам принимать участие в соревнованиях в парном катании и танцах на льду. Об этом сообщается на сайте Skate Canada.



Федерация изменила в своих правилах определение „дуэт“. Ранее дуэт состоял из одного мужчины и одной женщины, теперь — „из двух фигуристов“.



„Благодаря обновлению определения дуэта многие представители фигурного катания в Канаде получат новые возможности для занятий спортом. Это изменение связано с устранением барьеров для участия в фигурном катании, и мы считаем, что оно окажет значительное влияние на обеспечение того, чтобы все гендерные идентичности признавались и принимались одинаково и без предубеждений“, — сказала Карен Батчер, президент Skate Canada.

