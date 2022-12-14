ВИДЕО | Овечкин оформил хет-трик и достиг исторической отметки в 800 шайб в НХЛ
„Вашингтон Кэпиталз“ обыграл „Чикаго Блэкхокс“ в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:3.
Нападающий „Вашингтона“ россиянин Александр Овечкин оформил хет-трик. Таким образом он забросил 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал третьим игроком в истории лиги, которому покорилась отметка в 800 голов. Больше него забрасывали только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801), пишет РБК.
Для Овечкина этот хет-трик стал 29-м в карьере в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое шестое место в истории, опередив Бобби Халла и Марселя Дионна (по 28). Больше только у 5 игроков — Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майк Босси (39), Бретт Халл (33), Фил Эспозито (32).
Овечкин — один из самых успешных хоккеистов в истории. В активе российского форварда — девять титулов „Морис Ришар Трофи“ (лучший по заброшенным шайбам в сезоне), а также по три „Харт Трофи“ (лучший игрок сезона по версии журналистов) и „Тед Линдсей Эворд“ (лучший игрок сезона по версии профсоюза), один „Конн Смайт Трофи“ (награда MVP плей-офф Кубка Стэнли), один „Арт Росс Трофи“ (награда лучшему игроку по системе „гол плюс пас“) и один „Колдер Трофи“ (лучший новичок сезона).
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