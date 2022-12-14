ВИДЕО | Овечкин оформил хет-трик и достиг исторической отметки в 800 шайб в НХЛ



Для Овечкина этот хет-трик стал 29-м в карьере в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое шестое место в истории, опередив Бобби Халла и Марселя Дионна (по 28). Больше только у 5 игроков — Уэйн Гретцки (50), Марио Лемье (40), Майк Босси (39), Бретт Халл (33), Фил Эспозито (32).



Овечкин — один из самых успешных хоккеистов в истории. В активе российского форварда — девять титулов „Морис Ришар Трофи“ (лучший по заброшенным шайбам в сезоне), а также по три „Харт Трофи“ (лучший игрок сезона по версии журналистов) и „Тед Линдсей Эворд“ (лучший игрок сезона по версии профсоюза), один „Конн Смайт Трофи“ (награда MVP плей-офф Кубка Стэнли), один „Арт Росс Трофи“ (награда лучшему игроку по системе „гол плюс пас“) и один „Колдер Трофи“ (лучший новичок сезона).



Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.