Пятеро россиян обвинены в США в попытке незаконных закупок военного и двойного назначения

Министерство юстиции США заявило, что эти лица подозреваются в попытке получить от американских фирм технологии военного и двойного назначения для российского оборонного сектора.

Они также подозреваются в сговоре с целью контрабанды патронов для снайперского оружия в нарушение санкций США.

Предполагается, что один из россиян является сотрудником ФСБ. Трое из этой группы находятся под стражей, четверо россиян все еще на свободе.

Российские власти и сами подозреваемые пока никак не комментировали это дело.

Обвинение

В заявлении министерства юстиции США говорится, что во вторник в Федеральном суде Бруклина в Нью-Йорке были представлены соответствующие документы, в том числе обвинительное заключение по 16 пунктам в отношении семи лиц.

Согласно документам, ответчики незаконно приобрели и экспортировали высокочувствительные и строго регулируемые электронные компоненты. Некоторые из них могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, других военных целей, а также для квантовых вычислений.

Подозреваемые обвинены в несоблюдении экспортного контроля и экономических санкций, в заговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), в контрабанде и в несоблюдении экспортных правил в части транспортировки электроники.

Как утверждается в заявлении министерства юстиции США, подозреваемые были связаны с ООО „Серния Инжиниринг“ и ООО „Сертал“, базирующимися в Москве компаниями, которые предположительно „действуют под руководством российских спецслужб для закупки передовой электроники и сложного испытательного оборудования для российского военно-промышленного комплекса и научно-исследовательского сектора“.

„Министерство юстиции и наши международные партнеры не потерпят преступных схем, направленных на поддержку военных действий российских вооруженных сил“, - заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.