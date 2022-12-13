Reuters: западная электроника продолжает поступать в Россию в обход санкций. Среди поставщиков есть и эстонская компания(2)
Западные микрочипы продолжают поступать в Россию в обход санкций. Ими оснащают ракеты, которые используются для обстрелов Украины, выяснило агентство Reuters. Среди поставщиков западной электроники в Россию называется также эстонская компания.
Несмотря на введенные санкции, суммарная стоимость импортированных Россией микрочипов, в том числе американских компаний Intel и AMD, резко выросла с начала войны, подсчитало Reuters. Только с апреля по ноябрь она составила 2,6 млрд долларов.
Как говорится в расследовании Reuters и британского Королевского института объединенных служб (RUSI), из этой суммы как минимум 777 миллионов долларов приходится на продукцию западных компаний, чьи микрочипы находили в российском оружии, использованном в Украине: это американские Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices и немецкая Infineon.
Многие недавние поставки западных комплектующих для компьютеров в Россию прибыли из Китая и других стран, которые не присоединились к США и ЕС в отношении ограничения экспорта в Россию.
Полупроводники в Россию поставляют малоизвестные компании, некоторые из них связаны с российскими гражданами. Так, в Турции этим занимается Azu International, которую зарегистрировали в марте, а также Smart Trading Ltd, основатель которой Григорий Григорьев в сентябре проводил в Москве семинар на тему „Как найти альтернативные способы доставки товаров“ в Россию.
В Гонконге поставками электроники в Россию занимается компания Pixel Devices, которую основал россиянин Кирилл Носов. Он сообщил Reuters, что помог зарегистрировать компанию, но не работает в ней.
Но есть некоторые исключения, выяснило агентство. Таможенные данные показывают поставки продукции американского производителя Analog Devices и других компонентов американского производства непосредственно из ЕС.
Elmec Trade Oü, оптовый торговец электронными компонентами, базирующийся в столице Эстонии Таллинне, в период с 1 апреля по 31 октября отправил в Россию товаров на сумму не менее 17 миллионов долларов, согласно данным российской таможни. Как показывают отчеты, среди них были чипы, произведенные Analog Devices и другими производителями из США.
Генеральный директор Elmec Trade Александр Фоменко сообщил агентству Reuters, что его компания закупает продукцию по официальным каналам, соблюдает все требования законодательства и соблюдает все санкции и экспортные ограничения.
На вопрос, как его компания может продолжать экспортировать продукцию Analog Devices и другие западные чипы через несколько месяцев после того, как производители объявили о приостановке продаж в Россию, он ответил, что „большинство“ заказов было размещено в прошлом году. По его словам, поставки были задержаны из-за сбоев в транзите, связанных с пандемией.
Сама компания Analog Devices не ответила на запрос о комментарии.
Полностью расследование доступно здесь.