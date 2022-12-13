Reuters: западная электроника продолжает поступать в Россию в обход санкций. Среди поставщиков есть и эстонская компания

Несмотря на введенные санкции, суммарная стоимость импортированных Россией микрочипов, в том числе американских компаний Intel и AMD, резко выросла с начала войны, подсчитало Reuters. Только с апреля по ноябрь она составила 2,6 млрд долларов.

Как говорится в расследовании Reuters и британского Королевского института объединенных служб (RUSI), из этой суммы как минимум 777 миллионов долларов приходится на продукцию западных компаний, чьи микрочипы находили в российском оружии, использованном в Украине: это американские Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices и немецкая Infineon.

Многие недавние поставки западных комплектующих для компьютеров в Россию прибыли из Китая и других стран, которые не присоединились к США и ЕС в отношении ограничения экспорта в Россию.

Полупроводники в Россию поставляют малоизвестные компании, некоторые из них связаны с российскими гражданами. Так, в Турции этим занимается Azu International, которую зарегистрировали в марте, а также Smart Trading Ltd, основатель которой Григорий Григорьев в сентябре проводил в Москве семинар на тему „Как найти альтернативные способы доставки товаров“ в Россию.

В Гонконге поставками электроники в Россию занимается компания Pixel Devices, которую основал россиянин Кирилл Носов. Он сообщил Reuters, что помог зарегистрировать компанию, но не работает в ней.

Но есть некоторые исключения, выяснило агентство. Таможенные данные показывают поставки продукции американского производителя Analog Devices и других компонентов американского производства непосредственно из ЕС.

Elmec Trade Oü, оптовый торговец электронными компонентами, базирующийся в столице Эстонии Таллинне, в период с 1 апреля по 31 октября отправил в Россию товаров на сумму не менее 17 миллионов долларов, согласно данным российской таможни. Как показывают отчеты, среди них были чипы, произведенные Analog Devices и другими производителями из США.