ERJK изучает поступившие „Правым“ пожертвования
По мнению Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) недавно созданная партия „Правые“ (Parempoolsed) могла нарушить закон в части получения запрещенных пожертвований, пишет Eesti Ekspress.
Закон разрешает партиям получать доход только от членских взносов, частных пожертвований, государственной поддержки и сделок с имуществом партии.
„Правые“ начали свою деятельность 8 марта как некоммерческое объединение (НКО), а затем на его основании зарегистрировались как партия. При этом создаваемая партия переняла принадлежащее НКО имущество. В это имущество входили в том числе и сделанные различными людьми пожертвования некоммерческому объединению.
Сами „Правые“ считают, что никаких нарушений не допускали.
Сейчас ERJK ожидает мнение Министерства юстиции: соответствует ли закону создание партии и приобретение ею имущества путем переформирования некоммерческого объединения.