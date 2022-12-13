ERJK изучает поступившие „Правым“ пожертвования

„Правые“ начали свою деятельность 8 марта как некоммерческое объединение (НКО), а затем на его основании зарегистрировались как партия. При этом создаваемая партия переняла принадлежащее НКО имущество. В это имущество входили в том числе и сделанные различными людьми пожертвования некоммерческому объединению.