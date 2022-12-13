Обыск со взломом: власти Латвии закрыли старейший из действующих в стране банков

В ноябре 2021 года банк сообщил, что эмитировал новые акции для привлечения 12 миллионов евро уставного капитала. К списку акционеров тогда присоединились три новых инвестора. Среди них - шейх Хамад бин Халифа бин Мухаммад аль-Нахайян из Объединенных Арабских Эмиратов. В марте этого года братья Белокони объявили, что договорились о сделке по продаже акций с шейхом Хамадом бин Халифой бин Мухаммадом аль-Нахайяном, в результате которой тот станет крупнейшим акционером банка. Сделка должна была завершиться после одобрения Европейским центральным банком и FKTK.

В частности, BIB не смог представить FKTK платежеспособную и жизнеспособную модель, а также систему управления рисками, в частности, эффективно предотвращающую попадание в банк преступно нажитых средств. В итоге, в Европейский центральный банк отправлена заявка об аннулировании лицензии банка, тогда и будет назначен ликвидатор. Пургайле сообщила, что в курсе о том, что против банка ведется уголовный процесс, но решение FKTK никак с этим не связано — это результат длительного процесса.

Как пояснила на пресс-брифинге председатель FKTK Санта Пургайле, решение Комиссии не было внезапным, „последние годы банк пребывал в режиме усиленного надзора“. Надзорное учреждение применяло к финансовому учреждению разные инструменты, в том числе и правовые, чтобы обеспечить его стабильность. Но „банк не был в состоянии все выполнить наложенные на его обязанности“, утверждает Пургайле.

12 декабря решением Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), „в заботе о стабильности латвийского финансового сектора и защите интересов клиентов“, была приостановлена финансовая деятельность Baltic International Bank. Стало невозможным выполнение платежей клиентовс интернет-банке и с карточек. Сделано это было „для предотвращения оттока средств из банка и защиты интересов клиентов и кредиторов банка“. BIB признали финансовым учреждением, которое столкнулось или столкнется с финансовыми трудностями. FKTK приняла решение не осуществлять меры по стабилизации деятельности банка.

Baltic International Bank – старейший из действующих до сегодняшнего дня банков на финансовом рынке Латвии – свою работу он вел уже 28 лет. В конце 2021 года десятым в стране по размеру активов. Его учредители и долгосрочные мажоритарные акционеры - Валерий Белоконь (44,43%) и Вилорий Белоконь (24,82%).

Утром пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица подтвердила LETA, что уголовно-процессуальные действия полиции связаны с расследованием уголовного дела о возможном крупном отмывании средств, полученных преступным путем. На данный момент никто не арестован, и полиция не дает комментариев. Уголовный закон предусматривает отмывание денег в крупном размере лишение свободы от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества.

Вечером 12 декабря, сразу за сообщением FKTK, подразделение спецназа полиции ворвалось в здание BIB на улице Грециниеку в Старой Риге, разбив дверь центрального входа. По неофициальной информации, обыски прошли и по месту жительства сотрудников банка.

По закону о гарантиях вкладов, государство гарантирует выплату возмещения по всем видам вкладов до 100 000 евро. По предварительным оценкам, 1012 клиентов банка получат свои вклады в полном объеме в виде гарантированного возмещения. FKTK позаботится о том, чтобы процесс выплаты гарантированного возмещения был максимально быстрым и удобным для клиентов, и сообщит о дальнейших действиях в кратчайшие сроки — решение о выплатах будет принято в течение семи рабочих дней. По сведением Пургайле, скорей всего, ликвидных и неликвидных активов банка хватит, чтобы вернуть эти сумму в Гарантийный фонд.

По информации FKTK, на 2 декабря у Baltic International Bank было в общей сложности 1580 клиентов, из которых 280 клиентов имели нулевой остаток на банковском счете. Как уточнила Пургайле, около 700 клиентов — частных и юридических лиц — резиденты Латвии, остальные — нерезиденты, причем большинство — граждане третьих стран.

По словам Пургайле, банк не проделал свою „домашнюю работу“ и не предоставил FKTK достаточно информации, чтобы убедить в соответствии новых акционеров требованиям латвийского законодательства и требованиям работы в финансовой сфере.

По общественно доступной информации, прибыль Baltic International Bank в прошлом году составила 870 000 евро против убытков в 2020 году. Активы банка на 31 декабря 2021 года составляли 210,795 млн евро, что на 2,8%, или 6,051 млн евро меньше, чем в конце 2020 года.

Baltic International Bank был одним из 22 коммерческих банков, которые в 2011 году оштрафовали за сговор на общую сумму в 7,8 млн евро — банк тогда заплатил 3813 евро.

В 2016 году FKTK решила наложить на Baltic International Bank штраф в 1,1 млн. евро, а его председателя правления Илону Гульчак оштрафовать на 25 тыс. Евро – выявили, что „банк неоднократно нарушал закон о предотвращении отмывания нелегально полученных средств и об углубленном изучении клиентов, он участвовал в сделках, которые подвергли банк рискам легализации нажитых преступным путем средств“.

В мае 2016 года, в том же офисе банка на Грециниеку провели обыск в рамках уголовного процесса о легализации преступно нажитых средств в составе группы лиц. По версии самого банка, yголовный процесс мог быть связан с провокацией: BIB в свое время кредитовал некую компанию, которой принадлежит две yкраинские нефтебазы и 19 заправок в этой стране. За активы компании шла борьба, а банку высказывались угрозы. Задержанная сотрудница отвечала именно за взаимодействие с тем украинским представительством.

Baltic International Bank был одним из трех латвийских банков, которые, по документам, обнаруженным Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), предлагал своим клиентам инструкции, как использовать связанные с банком оффшорные компании для отмывания денег и ухода от налогов, вводить в заблуждение регуляторы и не попадать в их поле зрения.

По документам ФБР США, через BIB, а также через еще один латвийский и один эстонский банк —- проходила часть выручки крупнейшего в мире пиратского торрент-трекера Kickass Torrents (КАТ). Как утверждали следователи, с августа 2015 года по март 2016 года через счета банка прошло более 28 млн. евро. Также была информация, что через банк шли деньги компании из Даугавпилса, которая мошенническим путем выманивала миллионы у Facebook и Google .В декабре 2019 FKTK решил оштрафовать BIB на 1 556 046 евро за недостатки в системе внутреннего контроля.