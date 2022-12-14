Памятник Ленину увезут из Нарвы: куда, пока не известно

„Вся работа идет согласно проекту. Более подробная информация будет в начале 2023 года“, - рассказала RusDelfi руководитель по маркетингу Нарвского музея Дарья Боярова.

Как рассказала Дарья Боярова, план развития Нарвского замка, который предусматривал реставрацию здания конвента, создание новой постоянной экспозиции, посвященной истории замка, оживление большого западного двора и юго-западной башни, а также открытие для посетителей казематов бастиона Кристервал, был разработан еще в 2007 году.

С декабря 2021 года на территории Нарвского замка при финансировании Европейского союза осуществляется один из этапов этого плана - строительный проект „Крепости Нарвы и Ивангорода, II этап“. В ходе этих работ реконструируют Западный двор крепости, где, помимо прочего, планируется улучшить возможности для передвижения транспорта и созданы условия для перемещения людей с особыми потребностями, а также создана инфраструктура для проведения крупных мероприятий.

В ходе первичного подготовительного периода, были пройдены процессы по согласованию проекта, которые включали в себя экспертизу и оценку со стороны компетентных структур городского управления. Было получено разрешение на строительство и, в том числе, в 2018 году был утвержден демонтаж памятника Ленину, который находится на хранении в рыцарском замке с 1993 года.

В декабре 2022 года строительные работы подошли к статуе вплотную, и вопрос о новом месте для 8,5 метровой (вместе с постаментом) скульптуры потребовали решения.

„Рассматривались разные варианты для переустановки скульптуры, прежде всего, в Нарве. К сожалению, здесь не нашлось подходящего места, соответствующего требованиям для экспонирования этого памятника. В настоящий момент совместно с Историческим музеем, большая часть экспозиции которого посвящена политической истории и у которого уже имеется парк советской скульптуры, Нарвский музей ищет подходящий вариант для экспонирования памятника Ленину“, - пояснила Дарья Боярова.

Согласно обещанию представителей музея, строительные работы на территории Нарвского замка завершатся в конце 2023 года. Результатом их будет являться долгожданная реконструкция и открытие казематов бастиона Кристерваль, капитальной ремонт западной стены и находящейся на ней галереи, а также обновление инфраструктуры западного двора. Одновременно со строительными работами на территории западного двора ведутся тщательные археологические и архитектурные исследования, результаты которых будут представлены в 2023 году на международной научной конференции. Общая стоимость проекта составляет 5 850 601,03 евро. Бюджет проекта SA Narva Muuseum составляет 4 178 697,19 евро, из которых 3 625 437,68 евро – это поддержка ЕС и 553 259,51 евро – доля государственного участия.



