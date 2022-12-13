В Ласнамяэ начинается плановая уборка дворов. Смотрите график!

Управа района Ласнамяэ составляет график по уборке снега, который будет предварительно выслан квартирным товариществам. Вдобавок график будет опубликован на домашней странице управы района Ласнамяэ tallinn.ee/lasnamae, а также в Facebook на странице районной управы , где с ним может ознакомиться каждый желающий.

„Вчерашняя метель была чрезвычайно сильной, и сейчас мы стараемся как можно скорее вернуться к нормальному ритму жизни. Мы начнём убирать снег с парковок и дорог перед жилыми домами. Чтобы обеспечить скорость и качество работ, мы просим автомобилистов на время уборки снега припарковать свои машины в других местах. Если снегоуборочные машины не смогут проехать, то в данном случаи дворы могут остаться частично или даже полностью неубранными“, - пояснила Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ.

14 декабря уборка снега пройдет во дворах домов Паэ 538, Паэ 23а, Паэ 84–88 и Паэкааре 34.

Также управа района Ласнамяэ напоминает, что в соответствии со статьей 7, пунктом 6 главы 3 „Правил благоустройства города Таллинна“ ответственность за содержание и благоустройство объектов, находящихся в общем пользовании, несет собственник объекта, который также обязан обеспечить безопасность и чистоту в радиусе шести метров от объекта. В той же статье в пункте 8 говорится: „Собственник или ответственный пользователь автотранспортного средства, препятствующего проведению работ по благоустройству, обязан проводить работы по благоустройству (в том числе по уборке снега и льда) в радиусе одного метра своего автотранспортного средства.“

Районная управа также напоминает владельцам частной собственности об их обязанности убирать снег. В Ласнамяэ большое количество внутриквартальных парковок и дорог, ведущих к ним, находится в частной собственности (как правило, в собственности квартирных товариществ). Кроме того, ряд автостоянок был предоставлен квартирным товариществам для самостоятельного использования. На таких парковках уборка снега осуществляется квартирным товариществом подписавшей договор об аренде.