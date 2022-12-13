Ласнамяэ
13.12.2022, 19:25

В Ласнамяэ начинается плановая уборка дворов. Смотрите график!

 
Уборка снега в Ласнамяэ
Уборка снега в Ласнамяэ
ФОТО: Управа Ласнамяэ

После снежного шторма управа района Ласнамяэ начнет плановую уборку внутриквартальных дорог и парковок перед квартирными домами.

Управа района Ласнамяэ составляет график по уборке снега, который будет предварительно выслан квартирным товариществам. Вдобавок график будет опубликован на домашней странице управы района Ласнамяэ tallinn.ee/lasnamae, а также в Facebook на странице районной управы , где с ним может ознакомиться каждый желающий.

„Вчерашняя метель была чрезвычайно сильной, и сейчас мы стараемся как можно скорее вернуться к нормальному ритму жизни. Мы начнём убирать снег с парковок и дорог перед жилыми домами. Чтобы обеспечить скорость и качество работ, мы просим автомобилистов на время уборки снега припарковать свои машины в других местах. Если снегоуборочные машины не смогут проехать, то в данном случаи дворы могут остаться частично или даже полностью неубранными“, - пояснила Юлианна Юрченко, старейшина района Ласнамяэ.

14 декабря уборка снега пройдет во дворах домов Паэ 538, Паэ 23а, Паэ 84–88 и Паэкааре 34.

Также управа района Ласнамяэ напоминает, что в соответствии со статьей 7, пунктом 6 главы 3 „Правил благоустройства города Таллинна“ ответственность за содержание и благоустройство объектов, находящихся в общем пользовании, несет собственник объекта, который также обязан обеспечить безопасность и чистоту в радиусе шести метров от объекта. В той же статье в пункте 8 говорится: „Собственник или ответственный пользователь автотранспортного средства, препятствующего проведению работ по благоустройству, обязан проводить работы по благоустройству (в том числе по уборке снега и льда) в радиусе одного метра своего автотранспортного средства.“

Районная управа также напоминает владельцам частной собственности об их обязанности убирать снег. В Ласнамяэ большое количество внутриквартальных парковок и дорог, ведущих к ним, находится в частной собственности (как правило, в собственности квартирных товариществ). Кроме того, ряд автостоянок был предоставлен квартирным товариществам для самостоятельного использования. На таких парковках уборка снега осуществляется квартирным товариществом подписавшей договор об аренде.

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