СМИ: Потопить крейсер „Москва“ украинским военным помогла низкая облачность

По данным издания, 13 апреля 2022 года около 16 часов по местному времени оператор ракетного комплекса „Нептун“ получил „неожиданные“ данные с радаров, которые обычно почти не видят цели дальше чем за 18 километров. Радар показал, что примерно в 120 километрах от берега находится „большая цель“, которой, как отмечает „Украинская правда“, мог быть только крейсер „Москва“.

Как утверждают источники газеты, радар обнаружил „Москву“ благодаря тому, что стояли плотные облака, поэтому сигнал от радара отражался от облаков к воде и обратно. „Облака стояли очень низко, и сигналу из этого коридора между водой и облаками некуда было деваться, и радар неожиданно добил до „Москвы“», — сказал один из собеседников издания среди украинских ракетчиков.

Газета отметила, что российский крейсер сам вошел в зону поражения украинских ракет. Оператор комплекса „Нептун“ „после нескольких минут тяжелых колебаний и консультаций“ скомандовал запустить две ракеты по „Москве“. „Украинская правда“ опубликовала фотографию пуска одной из ракет.

После запуска ракет украинская сторона не знала, поразили ли ракеты цель. Операторы беспилотников „Байрактар“ отказывались лететь в зону удара, поскольку их могли сбить. В то же время сам крейсер начал движение, а к нему направились четыре корабля. Когда украинские военные узнали, что из Крыма к „Москве“ вышел буксир, они посчитали, что на крейсере сложилась критическая ситуация. В ночь после случившегося один из ведущих украинских силовиков написал журналистам „Украинской правды“: „„Москва“ — все“.