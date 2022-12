СМИ: Потопить крейсер „Москва“ украинским военным помогла низкая облачность

Источники издания также поставили под сомнение сообщения западных СМИ, которые писали, что Украина якобы получила координаты „Москвы“ от НАТО (об этом писал The New Yorker), а также, что Киеву в этом помог Вашингтон (The New York Times), который передал координаты „Москвы“, полученные американским самолетом-разведчиком P-8 „Посейдон“ (Navy Recognition). Один из собеседников „Украинской правды“ заявил, что украинская армия „сама способна решать задачи невероятной сложности“. По его словам, украинские военные постоянно отслеживали „Москву“ по спутникам и „проблема была не в том, чтобы найти „Москву“, а в том, чтобы ее достать“.