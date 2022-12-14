"Педагоги, отдавшие 20 лет школе, пойдут на кассу Lidl": как русские школы собираются переходить на эстонский язык

„С чего вдруг это изобилие польется? Правительство очень умно сделало - само ничего не делало 30 лет, а теперь хочет, чтобы за три года набрался состав новый. Мне, директору русскоязычной школы, нужно ехать на Сааремаа и просить эстонских учителей приехать к нам в Нарву потому что у них здесь будет перспектива зарплат в 3 тысячи? При этом здесь их будут окружать рускоязычные дети и преподаватели - такая себе мотивация. Так что большого оптимизма у нас нет“, - признается директор.

С тем, чтобы брать на работу студентов, по словам Вячеслава, тоже есть определенные сложности - у них зачастую тоже нет С1. Таким образом, откуда брать учителей на места тех, кто не подошел по языковым требованиям, пока не понятно.

Вячеслав подчеркивает, что учителя сейчас активно ходят на курсы, да и школа идет навстречу - разрешает учить язык в рабочее время. Но по его мнению, решение о том, чтобы с 2024 года не брать на работу учителей, не знающих язык на С1 - слишком жесткое. О том, последуют ли за законом увольнения тех сотрудников, чья квалификация - в данном случае уровень знания языка - не соответствует установленной норме, Вячеслав пока не знает. „У нас школа муниципальная, все подобные вопросы решаются на уровне города. Я не исключаю этого, поскольку некоторые из тех, кто сейчас нанят на работу, не отвечают квалификационным требованиям. И это солидный процент. Так что если все будет жестко, тогда действительно получится, что школа будет „обескровлена“ в плане наличия учителей“.

„Ничего нового, все, к чему нас готовили с начала учебного года, подтвердилось - говорит директор Нарвской Пяхклимяэской гимназии Вячеслав Коновалов. - Сложность тут заключается в том, что у многих коллег нет уровня С1. Конечно, есть для этого время, чтобы подтянуть язык, но одно дело - сдать госэкзамен, а другое - на этом языке преподавать. Так что здесь с одной стороны, есть определенные надежда и оптимизм, а с другой - понимание, что этот путь будет долгим. У многих сейчас А2“.

„В любом случае, всех город не сможет, конечно, устроить. В результате будут люди, которые покинут школу. На улице они, конечно, вряд ли останутся - есть же обслуживающий персонал, есть вакансии в магазинах - в Lidl, например, постоянно требуются люди. Но представьте - туда пойдут люди с высшим образованием, которые провели двадцать-тридцать лет в школе! Они, к сожалению, будут и скать работу вне школы. Звучит несправедливо, согласен. Я своему коллективу так и говорю, что это не зависит от директора. Нас тоже поставили в такие условия. Как сказал министр, мы „должны хотеть набирнать эстонский коллектив и заниматься этой проблемой“. Вот мы и занимаемся. Стараемся привлекать на работу соответствующие кадры“, - утвердлает Треиал.

Роман допускает, что будет возможно оставить кого-то этих людей в школе в качестве abiõpitaja, но и здесь языковые требования будут достаточно высоки, ведь помощник учителя также должен будет иметь возможность коммуницировать с учителем и классом на эстонском.

„В 2024 учебном году полностью на эстонский язык должны будут перейти 1-4 классы, это означает, что те учителя, которые будут преподавать, должны будут иметь уровень не ниже С1 - комментирует ситуацию для RusDelfi директор нарвской Солдинаской гимназии Роман Треиал (на таком написании фамилии кириллицей настаивает сам специалист - прим. RusDelfi). - Поэтому учителей, которые находятся в таком „подвисшем“ состоянии, будет много не только у нас в школе, но и по всей Эстонии. Те учителя, которые сдадут на С1 - останутся с работой. Есть у нас такие, у которых сейчас В2 и которые смогут сдать экзамен, хотя я прекрасно понимаю, что это очень сложно. Все те, у кого сейчас В1 и которые ходят на уровень В2 - это те, кто скорее всего, останутся без работы“.

О том, что подобные изменения в законодательстве произойдут в обозримогм будущем, руководство и коллектив нарвской Солдинаской гимназии знали заранее - об этом говорили с начала учебного года. С сентября практически все учителя пошли на языковые курсы. Кто-то на В2, кто-то - на С1. Директор даже уборщиц я отправил на языковые курсы - мало ли, какие ситуации могут возникнуть.

При этом оба директора отмечают, что к 1 сентября 2024 года в теории перевести младшие классы на эстонский язык получится, для этого есть достаточное количество преподавателей в школах. Однако как быть с учителями-предметниками - пока не ясно, ведь самая большая проблема заключается именно в нехватке специалистов, которые преподавали бы предметы на эстонском языке. Еще один момент, который вызывает беспокойство - не снизится ли качество образование. если в школу прийдут люди, знающие эстонский язык, но не имеющие педагогического образования. С такими преподавателями следует работать индивидуально, оценивать их действия и направлять. Если же большая часть коллектива будет состоять из таких людей, делать это качественно станет невозможно. „Таким образом. людей все равно придется отправлть на курсы, чтобы они приобрели соответствующую педагогическую квалификацию - это замкнутый круг. Мы понимаем, что надо переходить, но даже до 2030 года это будет сделать непросто“ - говорит Роман Треал.

„Мы довно готовили к этому наш коллектив. Однако само собой, те, кто не владеет эстонским языком, или те, чьей квалификации недостаточно, думают, что об них „обтерли ноги“. Это ведь люди, всю жизнь пропаботавшие в школе. Это - замечательные учителя начальных классов, прекрасные педагоги и профессионалы. У них вопрос - где государство найдет эстоноязычных преподавателей. Я вот тоже не представляю, где. Так что у этих учителей есть осадок, обида, что с ними так обойтись могут, что в одночасье они могут стать никому не нужными. Хотя люди имеют высшее образование, закончили магистратуру. Но это есть практически у всех русскоязычных педагогов во всех школах - опасение, что человек останется без любимого дела и без работы“.

„Кто-то говорит, что уйдет на раннюю пенсию, кто-то даже без пенсии уходить собрался. Те, кто помоложе, на курсы собрались - до пенсии еще далеко, а другого больше ничего не умеют“ - говорит директор Нарвской Пяхклимяэской гимназии Вячеслав Коновалов.

Вячеслав Коновалов видит один из возможных выходов в подходе, который применялся в Каталонии, где наблюдалась похожая проблема с языком и учителями. Там преподавателей оставили в профессии и помогли им с изучением языка.

„У нас же плевать они хотели на то, что русскоязычные учителя потеряют профессию, пойдут на биржу. Они считают, что вот эти три тысячи пообещали, и сюда эшелонами повалят желающие преподавать. Но ведь неправда это. Да и три тысячи - это со всякими коэффициентами, если все их сложить, может получиться и три. Но я не знаю, насколько готовы учителя из глубины Эстонии бросить свою семью и приехать сюда. Тут и жилья-то нового нет, только вторичное, да и психологически тут эстонцам тяжело - если у коллег и может возникнуть какое-то желание теперь практиковать эстонский, то за дверями школы все разговаривают по-русски. Представьте, находиться вдали от дома, да еще и в другой языковой среде. И ради чего? Ради трех тысяч и того, чтобы помочь русскоязычной Нарве?“, - сетует Коновалов.

Как отразится ситуация на детях?

Директор Нарвской Пяхклимяэской гимназии Вячеслав Коновалов уверен, что переход также будет непростым и для самих учеников - особенно младших классов.

„Конечно, особенно это касается четвероклассников. Дети спокойно себе учились в нормальных языковых условиях. У них эстонский был, причем, возможно, даже боьше, чем государственная программа это предусматривала. А теперь же с 1 сентября 2024 года они ни с того ни с сего должны будут перейти на эстонский язык по всем предметам. Это стресс, конечно. И чтобы подготовиться к 1 сентября у них есть условные полгода, за которые родители могут нанять для детей репетитора - это фактически то, к чему подталкивает их государство“.

Почему были приняты такие изменения в законе?

Пауль Пуустусмаа, член Рийгикогу от EKRE, в беседе с RusDelfi четко обозначил позицию партии относительно таких изменений в законе: „согласно конституции, Эстонское государство - это национальное государство, и его основные конституционные принципы являются основой для нашей деятельности, в том числе и в принятии законов. И так как это указано в преамбуле конституции, то по сути другого варианта нет. А преамбула конституции гласит, что наша страна была создана с непоколебимой волей к укреплению и развитию, которая должна обеспечить сохранение эстонской нации, языка и культуры на протяжении веков. Наши политики и так десятилетиями безосновательно подчинялись курсу препирательств и противодействий. Ведь с момента восстановления независимости прошло более 30 лет, а мы до сих пор пытаемся спорить о том, что уместно для национального государства, а что нет и какие меры реализуют конституционные цели по сохранению языка и культуры. А также нужно ли в Эстонии преподавать на эстонском языке или нет... Это вопрос национального, государственного и культурного достоинства, который должен наконец найти вразумительное решение“.