„Не могу найти смысл жизни“. Суперталант из Аргентины покончил с собой в 21

Лучшим моментом в карьере Мирко стало лето 1999-го – его вызвали на чемпионат мира среди молодежных команд. Шарич сыграл там так, что „Реал“ предложил за него около 10 млн долларов. Но сделка сорвалась, потому что „Сан-Лоренсо“ потребовал 13 млн.

22 декабря 1996 года, когда Шаричу было 18, он впервые сыграл за основу „Сан-Лоренсо“. В 1998-м, когда тренером клуба стал легендарный Оскар Руджери, Шарич превратился в важного игрока команды. „Когда Мирко дебютировал, я заставил Фернандо Миле, президента клуба, подписать контракт с ним на три года, – вспоминал Руджери в программе 90 minutos de fútbol на Fox Sports. – Я сказал ему: „Этот парень сверкнет. Подпиши контракт, иначе его у тебя уведут. У него было все для счастья. Мирко был феноменом“.

Мирко впечатлял всех своей левой – он шикарно сканировал поле и разворачивал атаки передачами на 30-40 метров. Отлично играл головой, мощно бил и для игрока центра поля смело и успешно шел в дриблинг. Ожидания были колоссальными – Шарича называли одной из главных надежд аргентинского футбола и сравнивали с Фернандо Редондо. „Мирко с самого детства отличался от остальных, – сказал Мартин в интервью Marcha в 2015-м. – Он был лучшим“.

Анте Шарич добрался до Аргентины, когда ему было 3 года. Там он вырос и встретил Ивану, еще одну иммигрантку с хорватскими корнями. Она родилась в Италии, а потом переехала в Аргентину. Вскоре они поженились. Сначала родились две девочки – Мирна и Мариана, потом – два мальчика – Мирко и Мартин. Они стали футболистами.

Бабушка Мирко бежала из Европы во время Второй мировой войны. Они с сыном дышали через соломинки, прячась под водой в трюме подбитого корабля.

Но семье Шарич в тот день было не до футбола. У Анте и Иваны родился сын. Мальчик, которого назвали Мирко, стал футболистом, но его ждала трагичная судьба, пишет Sports.ru.

В декабре 1999-го Мирко порвал кресты в игре за резервную команду. „Он думал, что больше не сможет играть в футбол“, – вспоминал Мартин для Marcha.

Мирко всегда было непросто общаться с людьми (он был скромным и застенчивым интровертом), но после этого случая он закрылся еще сильнее. Начались проблемы с дисциплиной – Шарич пропускал тренировки и потерял место в составе. Тем не менее „Сан-Лоренсо“ верил в Мирко и ждал, что он вернется на свой уровень.

Мирко, мой муж и я поехали к ее отцу. Ее не было дома – были какие-то дела с ребенком. Мы дали ее отцу копию результатов ДНК-теста. Мирко посмотрел на него и сказал: „Думаю, вы понимаете, что я не могу растить чужого ребенка“. Но хуже всего был ответ ее отца. Он сказал: „Мирко, она ошиблась, такое случилось всего один раз“. Я наорала на него, схватила Мирко и сказала ему: „Сын, пошли, нам здесь больше нечего делать“.

Игроки „Сан-Лоренсо“ дарили ему подарки для сына. Представьте себе ситуацию: он приходит к партнерам по команде и говорит им правду. Он боялся, что его засмеют. В футболе нужны только мачо.

„Он позвонил мне и убитым голосом сказал: „Мама, приезжай. Это срочно“, – рассказывала Ивана. – Когда я приехала, он показал мне результаты и сказал: „Ты была права“. Мирко тогда выплакал все глаза.

Мирко заплатил кучу денег за ДНК-тест для себя, матери и ребенка. Убеждена, что он сделал это ради того, чтобы я замолчала. Мирко был уверен, что это его сын, и постоянно находился рядом с матерью ребенка всю беременность. Когда мальчик родился, Мирко менял ему подгузники и покупал все необходимое“.

„Мирко был счастлив, – вспоминала его мама Ивана в интервью Infobae. – Но мы знали, как она вела себя, когда он концентрировался на футболе. У нее было много парней. Поэтому мы попросили Мирко сделать ДНК-тест. Я хотела знать, на самом ли деле стала бабушкой.

Она жила неподалеку и встречала его у базы „Сан-Лоренсо“ после каждой тренировки. О ней ходили разные слухи – поговаривали, что она не отказывала никому из тех, кому нравилась. Но Мирко было все равно. Когда ему об этом говорила мама, он кричал на нее.

„Из-за травмы у Мирко началась депрессия, – рассказала его сестра Мирна для La Nación. – У него были проблемы. Он говорил, что не хотел жить“.

В марте Шарич попал в аварию – каким-то чудом он не пострадал, но разбил машину отца. „Брат не понимал, как люди могут намеренно причинять боль окружающим, даже не думая о последствиях, – говорил Мартин в интервью пресс-службе FIFPro. – Он не понимал зло. Незадолго до смерти он попал в аварию. Случилось столкновение, и его машину отбросило на тротуар, где была припаркована другая машина. Когда ее владелец вышел, то бросился на машину брата, а потом заявил, что пострадал в результате аварии“.

„Однажды он постучал в мою дверь и сказал: „Можно поговорить?“ – вспоминал Руджери. – Чего я ждал? Что он, например, скажет: „Знаете, мне не нравится играть слева“. Просто я за несколько дней до этого поменял ему позицию. Я сел на диван, а он сказал: „Я не могу найти смысл жизни“. Вот так вот, просто из ниоткуда. Мне.

Я ответил: „У тебя есть папа, мама, брат, сестры, друзья. Воспитанники академии обожают тебя. Ты подписал контракт, играешь в футбол. Ты же этого хотел“. Я не знал, что еще сказать. После этого я позвонил его папе и рассказал об этом разговоре. Он успокоил: „Не переживайте, он работает с психиатром“. А потом произошло то, что произошло“.

„Однажды Мирко сказал: „Не могу выбросить ее предательство из головы“, – делались его мама с Infobae. – В субботу и воскресенье он встречался с друзьями и дальними родственниками. Мы не осознавали, но это словно был прощальный тур. В понедельник он сходил на тренировку. Когда он вернулся, я спросила, постирать ли его одежду. Он ответил: „Делай что хочешь“. Это было очень странно, ведь обычно он очень внимателен к своей одежде. Вечером за ужином он сказал: „Вы чудесные родители, но у моей проблемы нет решения“. Потом он ушел спать, и больше я его никогда не видела“.

4 апреля 2000 года Мирко должен был идти в суд из-за аварии.