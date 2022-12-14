Образцовый пример гражданской инициативы! В Саку владельцы внедорожников бросились на помощь попавшим в беду во время урагана

Лидер движения„4X4Saku meeskond“ Танель Отс рассказал Delfi, что после его призыва желание помочь за короткий срок выразили владельцы 10 автомобилей. „За выходные присоединились еще несколько водителей, к понедельнику мы нанесли автомобили на карту, а к утру вторника, вместе борясь со снегом, мы выросли в комьюнити“.

По его словам, упомянутая интерактивная карта была составлена ​​с помощью специалиста волостной управы Лауры Сийтам. Там отмечены все местные жители, владельцы больших машин, которые предложили свою помощь. „Открывая карту, пользователь получает простые инструкции по определению своего местоположения и связи с ближайшим местом жительства готового прийти на помощь автовладельца. Помощники отмечены на карте двумя разными цветами — машины с лебедкой красным и без лебедки -желтым. Если вы просто застряли, можно получить помощь и без лебедки, но съехавший в кювет автомобиль разумнее вытаскивать с помощью лебедки“, - добавил Отс. Карта доступна по ссылке.

Отс рассказал, что во время снежной бури в понедельник внедорожники помогли вызволить десяток больших и маленьких грузовиков в районе Саку. Кроме того, с обочины вытащили несколько автобусов.

„Активные добровольцы — это в основном люди из нашего края, но есть и ребята из районов Кохила и Сауэ, а также из Нымме. Мы с радостью примем в наши ряды новых членов из нашей волости и других регионов. Помощь нужна не только зимой, часто есть повод отправиться на выручку и ягодникам-грибникам, и начинающим покорителям сложных дорог“, — сказал Отс.