Испанский суд оправдал Неймара по делу о мошенничестве

Истцом выступала бразильская компания DIS, которая обвинила Неймара, его отца и бывших президентов „Сантоса“ и „Барселоны“ в том, что они умышленно скрыли сумму его трансфера, чтобы не платить DIS деньги, причитающиеся владельцу части прав на игрока. В заявлении суда говорится, что не доказан факт того, что контракт был фальшивым и обвиняемые имели умысел в отношении DIS, пишет Чемпионат.