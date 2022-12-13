Испанский суд оправдал Неймара по делу о мошенничестве
Испанский суд оправдал бразильского форварда Неймара и других обвиняемых по делу о мошенничестве, которое было заведено в связи с переходом футболиста из „Сантоса“ в „Барселону“ в 2013 году.
Истцом выступала бразильская компания DIS, которая обвинила Неймара, его отца и бывших президентов „Сантоса“ и „Барселоны“ в том, что они умышленно скрыли сумму его трансфера, чтобы не платить DIS деньги, причитающиеся владельцу части прав на игрока. В заявлении суда говорится, что не доказан факт того, что контракт был фальшивым и обвиняемые имели умысел в отношении DIS, пишет Чемпионат.
Изначально компания DIS требовала для Неймара пятилетнего тюремного заключения, однако позже вдвое сократила запрашиваемое наказание. Помимо Неймара, оправданы его отец, мать, экс-президент „Сантоса“ Одилио Родригес и бывшие руководители „Барселоны“ Сандро Росель и Хосеп Бартомеу.