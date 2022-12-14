Истории от охранной фирмы: в Нарве у женщины загорелись волосы, в Хаапсалу задымилось джакузи

На выходных сигнал пожарной тревоги поступил из одной нарвской квартиры. Несмотря на неоднократные попытки связаться с контактными лицом, дозвониться до него не удалось, поэтому на место происшествия был отправлен патрульный экипаж. Охранник сообщил, что в подъезде чувствуется запах дыма. При помощи соседей ему удалось связаться с находившейся в квартире женщиной. Хозяйка квартиры была в состоянии сильного опьянения, в области лица у нее были сильные ожоги. Как выяснилось, она готовила еду, включила газовую плиту и от поднявшегося пламени у нее загорелись волосы. Охранник вызвал скорую помощь, и медики оказали пострадавшей первую помощь на месте, так как она отказывалась ехать в больницу.

„Помимо пострадавшей, в квартире находился мужчина, у которого есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, и кошка, они в инциденте не пострадали. Это пример того, насколько важно иметь в каждом доме умный датчик, то есть такой, который сам передает сигнал“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

К сожалению, на прошлой неделе произошло еще несколько опасных для жизни случаев:

- В Пайде в квартире произошло короткое замыкание в вытяжке на кухне, и из нее посыпались искры.

- В Таллинне в рядном доме задымился включенный электрорадиатор.

- В Хаапсалу из-за неполадки в электросистеме джакузи задымились провода.

- В Таллинне в общежитии возникло короткое замыкание в утюге, из него пошел дым.

„Эти происшествия в очередной раз подтверждают, что несчастные случаи всегда происходят неожиданно. Помимо открытого огня, то есть в основном курения и свечей, одной из главных причин пожаров являются электроприборы. Так что если вы заметите в их работе что-то подозрительное или какой-либо провод уже рассыпается, обратитесь к специалисту или замените этот прибор“, – добавил Тууль.