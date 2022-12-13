Закрылся легендарный эстонский образовательный портал

Miksike, особенно с 2000-го по 2010-й годы, было своего рода народным движением. Тысячи учащихся, учителей и родителей присылали учебные материалы, и более сотни тысяч пользователей принимали участие в различных совместных онлайн-мероприятиях по обучению.

Руководитель проектов Miksike Милла Пильв рассказала „Нарвской газете“, что oтключение сервера в начале ноября было вызвано серьезным сбоем в его программном обеспечении. „Но, по сути, решение о закрытии сервера было принято значительно раньше. Это был долгий процесс“, – пояснила она.

„В свое время были предприняты попытки укрепить сотрудничество и разделить ответственность с Министерством образования и местными самоуправлениями, но они успеха не имели“, – признается она.

„Министерство образования и государственные программы начали разработку своих онлайн-платформ с привлечением ведущих исследователей онлайн-образования из университетов и лучших специалистов. Нам стало ясно, что у небольшой частной компании в долгосрочной перспективе нет возможности для развития.

По этой причине OÜ Miksike решило прекратить деятельность по развитию Miksike в Эстонии и оставить сервер в рабочем состоянии лишь до тех пор, пока это возможно. По сути, решение об отключении сервера было принято почти 10 лет назад“, – рассказала Пильв.

Как сообщили „НГ“ в Министерстве образования, сейчас основным местом для цифровых учебных материалов и упражнений остается портал e-Koolikott, который можно использовать и в школе, и дома. Но аналогичных Miksike упражнений там, к сожалению, нет. Само закрытие портала Miksike министерство не комментирует, так как это был абсолютно частный проект.

Учитель начальных классов Нарвской Пяхклимяэской гимназии Светлана Ефимова, активно участвовавшая в развитии Miksike, отметчает, что, к сожалению, с исчезновением Miksike теперь нет онлайн-среды, где были бы задания для школьников на русском языке по разным предметам, которых в свое время было создано немало: они использовались учителями и на уроках, и при подготовке к уровневым контрольным работам.