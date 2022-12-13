„Мы застревали, но сами себя вытаскивали и ехали помогать“: как неравнодушные таллиннцы помогали на улицах после снегопада(1)
Первое объявление о помощи в фейсбуке в самой популярной автомобильной группе EZ-дуны! вызвало волну взаимопомощи — десятки жителей Эстонии выехали на улицы, чтобы помочь тем, для кого снегопад стал настоящим испытанием. „У нас было шесть крепких мужских рук в теплых перчатках, лопаты, трос, видеокамера и хорошее настроение“, — смеются Юрий, Игорь и Андрей. Мужчины выехали на городские улицы в самые пиковые часы, бескорыстно помогая попавшим в снежные ловушки людям. О помощи на дорогах — в материале RusDelfi.
„Все прошло на такой позитивной волне, что вчерашний день оказался самым запоминающимся“
Пост в группе от Юрия Пятницкого с предложением помочь на заснеженных дорогах набрал больше количество просмотров и одобрительных реакций.
„Помочь нуждающимся в такую погоду вызвался сразу, и это уже своеобразная традиция, — признается Юрий. — В этот раз что из-за погоды не мог выйти на работу, открываю фейсбук — а там много-много сообщений о сложной ситуации на дорогах. Время — самый ценный ресурс в нашей жизни. Кто-то нуждается в помощи, а ты можешь ее оказать“. По словам мужчины, решение было принято: „Щелчок, звонок другу — и мы полетели“.
В прошлом году Юрий также выезжал сам на пару часов, но ночью, а в этом году решился именно в самое пиковое время, с 16 до 19. И не прогадал. Многие торопились забрать детей ийз садиков и школ, да и просто домой.
Юрий рассказывает, что помочь в этот раз получилось действительно многим: звонки поступали один за другим.
„Считать, скольких мы вытащили, было сложно, потому что мы вроде бы ехали на один звонок, а там рядом — застрявшая машина. Вытаскиваем и ее“, — рассказывает мужчина.
„А вас своя машина не подводила?“ — спрашиваю у Юрия.
„Машина — рабочая лошадка, полноприводная. Мы и сами два раза садились довольно крепко, но сами же себя вытаскивали — ногами, руками — и продолжали помогать. Были случаи, когда люди, к которым мы приехали, вытаскивали сначала нас, потом — мы их“, — улыбается Юрий.
Через три часа мужчины закончили ездить по таллиннским улицам.
„Мы могли бы и дольше, но я понял, что мы все промокли: ноги, штаны, все… Куда могла вода попасть, туда она и попала. Мы боялись, что уже сами можем заболеть“. Но Юрий отмечает, что после его поста пошла своеобразная цепная реакция. „Это был толчок — за нами подтянулись другие. Видимо, мужчины стали заканчивать свои работы, поэтому объявления о помощи стали появляться все больше. Помощь пошла“.
„Все прошло на такой позитивной волне, что вчерашний день оказался полностью самым запоминающимся, — делится воспоминаниями мужчина. — Все благодарны, у всех куча эмоций. Люди счастливы, и я счастлив. Пришел домой без задних ног и лег спать“.
Юрий считает, что пиковое время помощи уже прошло — основные дороги вычищены, остались дворовые территории. Пока на помощь снова выходить не нужно.
По словам еще одного участника, Андрея Лобанова, всю дорогу его не покидала мысль: „А ведь такие люди и есть самые настоящие герои наших дней“.
„Пусть ребята и не получают почетных грамот, медалей и орденов, но осознавать то, что нашу помощь ждут и надеются на неё, было очень приятно Добро надо делать открыто, чтобы видели все. Ведь хороший человек увидит это и тоже сделает добро. Потому мы и пытаемся сказать: „Друзья, не стесняйтесь делать добро!“.
„Я очень горжусь участниками группы“
Администратор и создатель группы EZ-дуны! Тимофей Кибизов отмечает, что в сообществе дорожная взаимопомощь уже многие годы работает. „Не только зимой, но и в любое время года согруппники выручают попавших в затруднения участников сообщества, да и не только участников“.
Вчера, по словам Тимофея, был просто огромный всплеск помощи. „Во время серьезного погодного чрезвычайного положения согруппники помогали, кто чем может. У кого автомобили позволяли — вытаскивали из снежного плена легковушки, а иногда и грузовики с автобусами. Остальные поддерживали добрым словом, координацией и советами. Многие снабжали водителей ОТ и просто застрявших грузовиков теплым чаем и бутербродами“.
В Тарту, рассказывает Тимофей, с погодным условиями было лучше, чем в Таллинне. „Вчера утром вытянул по дороге на работу застрявшего в снегу человека, но на этом и все. Сегодня по дороге на работу сделал круг по району, запустил спонсорским бустером двигатели двух машин у ребят и подтолкнул одного застрявшего“.
А вот вчера Тимофей в основном был занят координацией постов в группе. „Отправлял просящим помощи вводную картинку, узнавал подробности, передавали через „диспетчерский“ чат ссылки на посты непосредственно выручателям, — перечисляет мужчина и добавляет, что очень гордится участниками сообщества. — Всеми, кто ездил на помощь, кто помогал советом и уточнениями и, конечно, женской частью сообщества, теми, кто обеспечивал бутербродами и теплым питьем нуждающихся“.