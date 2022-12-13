„Мы застревали, но сами себя вытаскивали и ехали помогать“: как неравнодушные таллиннцы помогали на улицах после снегопада

„Все прошло на такой позитивной волне, что вчерашний день оказался самым запоминающимся“

Пост в группе от Юрия Пятницкого с предложением помочь на заснеженных дорогах набрал больше количество просмотров и одобрительных реакций.

„Помочь нуждающимся в такую погоду вызвался сразу, и это уже своеобразная традиция, — признается Юрий. — В этот раз что из-за погоды не мог выйти на работу, открываю фейсбук — а там много-много сообщений о сложной ситуации на дорогах. Время — самый ценный ресурс в нашей жизни. Кто-то нуждается в помощи, а ты можешь ее оказать“. По словам мужчины, решение было принято: „Щелчок, звонок другу — и мы полетели“.

В прошлом году Юрий также выезжал сам на пару часов, но ночью, а в этом году решился именно в самое пиковое время, с 16 до 19. И не прогадал. Многие торопились забрать детей ийз садиков и школ, да и просто домой.

Юрий рассказывает, что помочь в этот раз получилось действительно многим: звонки поступали один за другим.

„Считать, скольких мы вытащили, было сложно, потому что мы вроде бы ехали на один звонок, а там рядом — застрявшая машина. Вытаскиваем и ее“, — рассказывает мужчина.

„А вас своя машина не подводила?“ — спрашиваю у Юрия.

„Машина — рабочая лошадка, полноприводная. Мы и сами два раза садились довольно крепко, но сами же себя вытаскивали — ногами, руками — и продолжали помогать. Были случаи, когда люди, к которым мы приехали, вытаскивали сначала нас, потом — мы их“, — улыбается Юрий.

Через три часа мужчины закончили ездить по таллиннским улицам.

„Мы могли бы и дольше, но я понял, что мы все промокли: ноги, штаны, все… Куда могла вода попасть, туда она и попала. Мы боялись, что уже сами можем заболеть“. Но Юрий отмечает, что после его поста пошла своеобразная цепная реакция. „Это был толчок — за нами подтянулись другие. Видимо, мужчины стали заканчивать свои работы, поэтому объявления о помощи стали появляться все больше. Помощь пошла“.