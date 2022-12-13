13.12.2022, 13:59
Бдительный гражданин помог полиции быстро найти пропавшего в Тартумаа мужчину
ФОТО: | Eero Vabamaegi
Сегодня полиция попросила помощи в установлении местонахождения 41-летнего мужчины, который уехал из дома на автомобиле в прошлую пятницу и пропал. Уже днем мужчину нашли.
Его заметил возле дороги бдительный гражданин по имени Меэлис и позвонил в центр тревоги, за что полиция выражает ему благодарность. С пропавшим все хорошо и помощь ему не нужна.
Ранее сообщалось, что пропавший мужчина покинул свой дом в деревне Илли в волости Ныо 19 декабря на черном автомобиле Ford Transit. Он направился в сторону Тарту.
В последний раз этот автомобиль видели в пятницу утром в районе Юленурме.