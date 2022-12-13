Обеспечить одинаково качественное образование на русском и эстонском - невозможно: почему был принят закон о переходе на эстоноязычное образование?

„Изменения в Законе об основной школе и гимназии поддержали члены правительственной коалиции и несколько членов парламента, - сказал Тынис Лукас. В соответствии с этим законом все эстонские школы и детские сады полностью перейдут на эстонский язык обучения в 2024 году - для этого уже идет подготовка. Дополнительно готовят учителей, закон предусматривает временные рамки и соответствующие требования, которые стимулируют школы к переходу на эстонский язык. Дополнительно к этому в государственном бюджете предусмотрен серьезный пакет финансирования для осуществления этого перехода.

Все это сделано для того, чтобы в будущем гарантировать высокий уровень образования во всех школах. Это можно будет делать на одном языке, обеспечить одинаково качественное образование двух параллельных ответвлений на эстонском и на русском языке - как это было до сих пор - невозможно“.

На вопрос о том, не придем ли мы к тому, что русскоязычные дети будут сегрегированы и качество образования, которое они получат, будет хуже, чем у детей в эстоноязычной школе, Тынис Лукас ответил следующее:

„На текущий момент, к сожалению, результаты успеваемости обучающихся в русскоязычных школах ниже, чем в эстоноязычных школах. Именно поэтому мы хотим сделать подготовку учителей единой и вывести все школы на более высокий уровень образования“.