ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (293-й день) | США, готовы передать Украине комплексы Patriot

Великобритания объявила о новом „пакете из 16 санкций“ в отношении РФ и Ирана. Ограничительные меры направлены против 12 представителей командования ВС РФ, а также против иранских бизнесменов и чиновников, участвующих в производстве и/или поставках беспилотников Москве. В правительстве Великобритании указали, что под санкции подпал, в частности, генерал-майор Роберт Баранов, по данным Bellingcat, возглавлявший главный вычислительный центр (ГВЦ) вооруженных сил РФ, сотрудники которого наводили ракеты на гражданские объекты в Украине.

Решение Кремля впервые за 10 лет не проводить ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, вероятно, связано с опасениями из-за роста антивоенных настроений в стране. Об сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter. В сообщении британской разведки подчеркивается, что путинские чиновники, скорее всего, опасаются выхода из-под контроля любого мероприятия с участием Путина из-за несанкционированных обсуждений „специальной военной операции“.

Только работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с 24 февраля изъяли более 300 тысяч таких предметов, а взрывотехники Национальной полиции - свыше 180 тысяч, добавил Зеленский.

С начала войны в Украине разминировано около 500 тысяч взрывоопасных предметов, сказал президент страны Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Зеленский: с начала войны в Украине разминировано около полумиллиона взрывоопасных предметов

СБУ: В Одессе задержан российский агент, связанный с ЧВК „Вагнер“

В телефоне задержанного мужчины сотрудники украинских спецслужб обнаружили переписку со штабом российской ЧВК „Вагнер“ и московского ОМОНа, а также электронные карты с целями воздушных ударов российской армии по украинскому побережью Черного моря.

По данным СБУ, российский агент собирал разведданные о боевых позициях ВСУ на территории Одессы (места дислокации и особенности маскировки украинских подразделений береговой обороны) для планирования и наведения ракетных ударов по городской инфраструктуре.

Агентом оказался местный житель, который в своих аккаунтах в соцсетях выступал в поддержку российской агрессии, в связи с чем, как утверждает обвинение, на него и обратили внимание российские спецслужбы, завербовав его в начале войны.

Литва продлила чрезвычайное положение в регионах вдоль границы с Россией

Литва продлила чрезвычайное положение в регионах вдоль границы с Россией и Беларусью до 17 марта 2023 года. Парламент одобрил постановление правительства в Вильнюсе. Особый режим действует как в пограничной зоне, так и в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, уточнило агентство dpa. Кроме того, усилена защита стратегических объектов и охрана инфраструктуры.

Зеленский перечислил шесть первоочередных задач, которые необходимо решить, чтобы пережить зиму. Среди них снабжение Украины трансформаторами, „аварийная поддержка“ со стороны европейских стран, специальные миссии представителей Евросоюза на объекты украинской энергетической инфраструктуры, поставка 2 млрд куб. м газа и закупка энергосберегающих LED-ламп.

Генштаб ВСУ анонсировал для российских военных новый способ сдаться в плен. Теперь в плен можно сдаваться не только украинским военным, но и украинскому беспилотнику.

Британия ввела санкции против россиян и иранцев, причастных к ударам по энергетике Украины

Как говорится в пресс-релизе британского правительства, попавшие под санкции российские военные, по мнению Лондона, причастны к ударам по украинским городам, в том числе по объектам украинской энергетики.

Иранцев же Британия обвиняет в причастности к поставке России дронов-камикадзе, которые, наряду с ракетами, Россия применяет в своих налетах на украинскую инфраструктуру.

Администрация Байдена готовится передать Украине системы ПВО Patriot - Си-эн-эн

„План Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем его отправят на подпись президенту Джо Байдену. Три чиновника подтвердили Си-эн-эн, что одобрение ожидается“, - сообщает телекомпания.

В установки Patriot могут заряжаться ракеты разных модификаций, в том числе такие, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км и на высоте до 20 км. Система рассчитана на поражение целей, летящих со сверхзвуковой скоростью, и может одновременно отслеживать до 125 целей и наводить ракеты на шесть из них.