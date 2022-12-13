„Буду 3 года выплачивать кредит, зато исполнила мечту – впервые на ЧМ“. Аргентинские болельщики – о своей уникальности

Ниже – монологи аргентинцев о том, почему их так много и почему они болеют лучше всех.

Бенче Гальдаме

Мне было очень трудно попасть в Катар. Я аргентинка, но живу в Чили. Летела оттуда в Мадрид, потом в Каир и – в Катар. Три дня ужасно спала или вообще не спала.

На поездку сюда я потратила 30 тысяч долларов. Мне не удалось купить билеты на сайте ФИФА, поэтому единственным вариантом остался пакет от Qatar Airways „самолет + отель + билеты“ – по очень высоким ценам.

Откуда у меня столько денег? Я экономила и к тому же взяла кредит. Теперь буду выплачивать его три года, ха-ха-ха. Но это не имеет значения. Я была на Кубке Америки, квалификации, но впервые на ЧМ – это моя сбывшая мечта. И она стоит всех усилий.

О мечте и наша любимая песня на этом турнире – Muchachos. Текст песни многое значит для любого аргентинца. Он о Марадоне, о героях Фолклендской войны, о Месси и о победе над Бразилией в финале Кубка Америки на „Маракане“. Не зря Лео назвал эту песню одной из любимых.

Чем аргентинские болельщики отличаются от других? Отвечу словами актера Гильермо Франселлы: „Вы можете изменить все: лицо, дом, семью, подругу, религию, бога. Но ты никогда не изменишь своей страсти“.

А аргентинцы – страстные болельщики.

Хавьер Вандерслуйс

Я из Буэнос-Айреса. По образованию – политолог. В 2018-м году поехал на чемпионат мира в Россию и влюбился в эту атмосферу – она была волшебной.

Вернувшись домой, начал копить деньги, чтобы иметь возможность приехать в Катар.

Я летел сюда 22 часа с одной пересадкой. Сколько потратил – пока даже не представляю. Боюсь подсчитывать.

Главное, что мы поем на матчах, подбадриваем нашу сборную и, думаю, действительно помогаем ребятам.

Эсекиэль Гуардати

Я предприниматель из провинции Энтре-Риос, и поездка в Катар не сильно ударила мне по карману – обошлась где-то в 7000 долларов. Я был и в России в 2018-м. В Катаре мне больше нравится, потому что все стадионы рядом, но и у вас было превосходно.