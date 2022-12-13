СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Месси в шаге от финала, сможет ли Хорватия остановить Аргентину?

Чемпионат мира в Катаре приближается к кульминации. Сегодня на стадионе „Лусаил Айконик“ состоится первый полуфинальный матч, в котором встретятся Аргентина и Хорватия. Игра начнется в 21:00.

В четвертьфинале сборная Аргентины выигрывала у сборной Нидерландов со счетом 2:0, но потом Месси и компания на последних минутах встречи позволили счет сравнять (2:2), а итоговую победу одержали после серии пенальти (4:3). Сборная Аргентины вышла в полуфинал ЧМ в шестой раз, где они ещё ни разу не проигрывали. Футболисты аргентинской сборной надеются поднять главный трофей впервые с 1986 года.

В четвертьфинале сборная Хорватии сенсационно обыграла в серии пенальти бразильцев, отыгравшись за несколько минут до окончания дополнительного времени. Результат не отображает действительности происходящего, так как хорватская сборная на протяжение всех 120 минут оборонялась и смогла нанести лишь один удар в створ. Звездой нынешней Хорватии являться вратарь Доминик Ливакович, который в серии пенальти отразил три удара в 1/8 финала, а в игре против Бразилии совершил целых 11 сейвов, а также классно провёл серию пенальти. У хорватов возрастная команда (средний возраст игроков составляет 27,4 года), что может сказаться на предстоящей встрече (сыграно две игры по 120 минут).

Ранее Аргентина и Хорватия дважды встречались на чемпионатах мира. Впервые они сыграли между собой на чемпионате мира 1998 года на групповом этапе, когда Аргентина выиграла со счетом 1:0. Второй раз сборные встречались между собой на групповой стадии ЧМ-2018, и тогда победу одержала Хорватия 3:0.

Нынешний ЧМ последний для Месси и звёздный игрок делает всё возможное для завоевания главного титула в своей карьере.

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