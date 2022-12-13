ЧМ-2022: Магия Месси! Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал
Во вторник на чемпионате мира в Катаре состоялся первый полуфинал, в котором Аргентина уверенно обыграла Хорватию (3:0) и вышла в финал.
Аргентина - Хорватия 2:0
Команды долго раскачивались, и начало встречи получилось довольно скучное. Мячом больше владели хорваты, которые играли первым номером, что выглядело немного непривычно. На 14-й минуте Месси упал на лини штрафной, но судья нарушения не увидел и позволил играть дальше. Первый удар в створ состоялся только на 25-й минуте. Макалистер не сильно пробил из-за пределов штрафной, но Ливакович мяч отбил. На 32-й минуте аргентинцы убежали в контратаку и вывели Альвареса один на один, тот прокидывая мяч, столкнулся с Ливаковичем, судья был рядом и тут же показал на точку. Месси уверенным ударом в девятку пенальти реализовал. Спустя 6 минут аргентинцы снова провели мощную контратаку, Альварес пробежал половину поля, прошел Сосу и мощно пробил Ливаковича, увеличив преимущество аргентинцев. На 42-й минуте хорваты были близки к тому, что бы пропустить третий гол. Макалистер пробил головой с отскоком от газона после подачи углового, но хорватов спас Ливакович.
Хорватия в самом начале второго тайма сделала тройную замену, что бы хоть как-то спасти ситуацию. Моменты стали появляться и у хорватов, но у аргентинцев они были намного острее. На 69-й минуте Месси вспомнил свои лучшие годы, совершил сольный проход и прострелил на Альвареса, который не замкнул передачу и довел счет до разгромного. На 85-й минуте хорваты были близки, чтобы один гол отыграть, Ловрен после подачи углового не успел подставить голень в считанных метрах от створа.Пропустив третий гол, сборная Хорватии полностью расклеилась, окончательно отдав инициативу аргентинцам. Аргентина одерживает уверенную победу и выходит в финал чемпионата мира.
Аргентина встретится в финале с победителем матча – Франция – Марокко, который пройдет в среду. Хорватия сыграет в матче за бронзу с проигравшей командой.
До матча:
Чемпионат мира в Катаре приближается к кульминации. Сегодня на стадионе „Лусаил Айконик“ состоится первый полуфинальный матч, в котором встретятся Аргентина и Хорватия. Игра начнется в 21:00.
В четвертьфинале сборная Аргентины выигрывала у сборной Нидерландов со счетом 2:0, но потом Месси и компания на последних минутах встречи позволили счет сравнять (2:2), а итоговую победу одержали после серии пенальти (4:3). Сборная Аргентины вышла в полуфинал ЧМ в шестой раз, где они ещё ни разу не проигрывали. Футболисты аргентинской сборной надеются поднять главный трофей впервые с 1986 года.
В четвертьфинале сборная Хорватии сенсационно обыграла в серии пенальти бразильцев, отыгравшись за несколько минут до окончания дополнительного времени. Результат не отображает действительности происходящего, так как хорватская сборная на протяжение всех 120 минут оборонялась и смогла нанести лишь один удар в створ. Звездой нынешней Хорватии являться вратарь Доминик Ливакович, который в серии пенальти отразил три удара в 1/8 финала, а в игре против Бразилии совершил целых 11 сейвов, а также классно провёл серию пенальти. У хорватов возрастная команда (средний возраст игроков составляет 27,4 года), что может сказаться на предстоящей встрече (сыграно две игры по 120 минут).
Ранее Аргентина и Хорватия дважды встречались на чемпионатах мира. Впервые они сыграли между собой на чемпионате мира 1998 года на групповом этапе, когда Аргентина выиграла со счетом 1:0. Второй раз сборные встречались между собой на групповой стадии ЧМ-2018, и тогда победу одержала Хорватия 3:0.
Нынешний ЧМ последний для Месси и звёздный игрок делает всё возможное для завоевания главного титула в своей карьере.
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