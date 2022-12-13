ЧМ-2022: Аргентина с Месси разгромили Хорватию и вышли в финал

Аргентина - Хорватия 2:0

Команды долго раскачивались, и начало встречи получилось довольно скучное. Мячом больше владели хорваты, которые играли первым номером, что выглядело немного непривычно. На 14-й минуте Месси упал на лини штрафной, но судья нарушения не увидел и позволил играть дальше. Первый удар в створ состоялся только на 25-й минуте. Макалистер не сильно пробил из-за пределов штрафной, но Ливакович мяч отбил. На 32-й минуте аргентинцы убежали в контратаку и вывели Альвареса один на один, тот прокидывая мяч, столкнулся с Ливаковичем, судья был рядом и тут же показал на точку. Месси уверенным ударом в девятку пенальти реализовал. Спустя 6 минут аргентинцы снова провели мощную контратаку, Альварес пробежал половину поля, прошел Сосу и мощно пробил Ливаковича, увеличив преимущество аргентинцев. На 42-й минуте хорваты были близки к тому, что бы пропустить третий гол. Макалистер пробил головой с отскоком от газона после подачи углового, но хорватов спас Ливакович.

Хорватия в самом начале второго тайма сделала тройную замену, что бы хоть как-то спасти ситуацию. Моменты стали появляться и у хорватов, но у аргентинцев они были намного острее. На 69-й минуте Месси вспомнил свои лучшие годы, совершил сольный проход и прострелил на Альвареса, который не замкнул передачу и довел счет до разгромного. На 85-й минуте хорваты были близки, чтобы один гол отыграть, Ловрен после подачи углового не успел подставить голень в считанных метрах от створа.Пропустив третий гол, сборная Хорватии полностью расклеилась, окончательно отдав инициативу аргентинцам. Аргентина одерживает уверенную победу и выходит в финал чемпионата мира.

Аргентина встретится в финале с победителем матча – Франция – Марокко, который пройдет в среду. Хорватия сыграет в матче за бронзу с проигравшей командой.

До матча:

Чемпионат мира в Катаре приближается к кульминации. Сегодня на стадионе „Лусаил Айконик“ состоится первый полуфинальный матч, в котором встретятся Аргентина и Хорватия. Игра начнется в 21:00.