Месси и Модрич впервые встретились 16 лет назад: Лука дебютировал за Хорватию, а Лео сделал 1+1

В марте 2006 года аргентинцы и хорваты сыграли в Базеле – готовились к ЧМ. В тот день в старте сборной Хорватии впервые появился Лука Модрич – 20-летний талант из загребского „Динамо“. Златко Кранчар выпустил его в опорной зоне, пишет Sports.ru.

А вот у 18-летнего Лео Месси, будущей иконы аргентинского футбола, эта игра была уже шестой. Но тоже примечательной. На 3-й минуте хорваты забили (отличился Иван Класнич), затем Месси за три минуты перевернул игру: сначала выкатил мяч на пустые ворота Карлосу Тевесу, а потом сам из-за штрафной пробил в фирменном стиле – без шансов для Стипе Плетикосы.

Во втором тайме Хорватия устроила камбэк и выиграла 3:2, а Месси и Модрич пару раз пересеклись на поле. Самой заметной стала легкая стычка после фола Луки во втором тайме: хавбек зацепил Месси, пошедшего в дриблинг, а тот не подал руку.

Модрича заменили под аплодисменты при счете 2:2. Месси отыграл весь матч.

На ЧМ в Германию Модрич тоже поехал, но там лишь дважды выскочил на замену, а Хорватия не вышла из группы. После смены тренера он стал регулярным игроком старта – и с тех пор сыграл за сборную уже 160 матчей (больше нет ни у кого). У Месси на 10 матчей больше (170), а еще он лидер по голам в составе Аргентины (95).

Вероятно, чемпионат мира в Катаре – последний шанс взять трофей для обоих. Ведь к следующему ЧМ Модричу уже будет 40, и в сборной он точно завершит карьеру. Месси тем летом исполнится 39.

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