Ситуация с электричеством на Сааремаа сегодня не разрешится. Старейшина: „Elektrilevi хорошо наварилась на шторме, но за наш счет“

Пик шторма „Биргит“ пройден, но его следы видны по всей Эстонии. Больше всего пострадал Сааремаа. Также стало очевидно, что готовность Elektrilevi реагировать на подобные ситуации оставляет желать лучшего. По состоянию на 11:00 на острове без электричества остаются более 2800 домохозяйств.

По словам Туйска, на месте сейчас одновременно работают 29 аварийно-спасательных бригад, но ситуация сложная. Elektrilevi сообщила представителям волости, что они поставили задачу, чтобы к вечеру осталось 1000 домохозяйств, где необходимо восстановить электроснабжение. Таким образом, вероятно, некоторые домохозяйства, еще завтра и послезавтра будут лишены электричества. Туйск отметил, что сегодня пройдет еще несколько кризисных собраний, на которых состоится обсуждения дальнейших действий.

На помощь бригадам призваны комбайны, а для оценки ущерба используются дроны.

Туйск несколько раз сказал, что наконец-то Elektrilevi заставила вещи функционировать. „Если бы утром в воскресенье они делали все такими же темпами, как сегодня, то сейчас бы я с вами не разговаривал“, — отметил старейшина, имея в виду, что проблема была бы решена.

Планируете ли вы предъявить Elektrilevi какие-либо претензии о возмещении ущерба из-за того, что все так произошло? „Мы не станем выдвигать требования“, — отметил Туйск, но добавил, что после шторма они вместе с представителями Elektrilevi и Спасательного департамент обсудят, как исключить подобный хаос в будущем. В качестве основной проблемы он указал отсутствие взаимодействия. Волость сразу же предложила помощь: технику, рабочих, но, по словам старейшины, Elektrilevi не поддержала согласование процедур. „Мы хотим достигнуть того, чтобы в будущем не приходилось тратить по два дня. Elektrilevi хорошо наварилась, но за счет жителей Сааремаа...“

По состоянию на 11:10 без электричества по всей Эстонии остаются около 4000 клиентов, из них 2800 на Сааремаа.



Когда электроснабжение на острове будет полностью восстановлено, Elektrilevi сказать не может.