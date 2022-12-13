Прокуратура не выявила признаков состава преступления в закупке Министерством образования экспресс-текстов

В ходе расследования выяснилось, что хотя при проведение тендера на закупку экспресс-тестов Министерством образования и науки правила процедуры госзакупки могли быть нарушены, ни один работник министерства и министр — в данном случае Лийна Керсна — не действовали во имя того, чтобы дать выигравшему тендер коммерческому товариществу преимущество перед другими. Поэтому нет никого, кому можно было бы инкриминировать совершение преступления.

„В ходе расследования мы выявили, что усилия тогдашнего министра образования и работников министерства были направлены на то, чтобы экспресс-тесты поступили в школы к 1 ноября 2021 года. При этом они были убеждены, что нет времени на то, чтобы привлекать к участию в тендере несколько поставщиков и корректно рассматривать их предложения, поэтому министерство обратилось к одному поставщику. Таким образом, к нему обратились, понимая, что в тогдашних условиях это соответствует требованиям Закона о госпоставках и рассмотрения госпоставки“, - сказала государственный прокурор Лаура Айаотс.

Поскольку на основании собранных доказательств не было установлено, что требования рассмотрения госпоставки были нарушены умышленно или для того, чтобы предоставить преимущество одному коммерческому товариществу перед другими, в совершении преступлении никого упрекнуть нельзя. „В ходе уголовного производства было также проверено, могли ли при заключении договора о поставке злоупотребить доверием. На основании собранных доказательств не обнаружено умышленного нарушения требования Закона о госпоставках, поэтому нет оснований упрекать кого бы то ни было в злоупотреблении доверием“, - добавила Айаотс.